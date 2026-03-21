Artemisia Lab, centro di eccellenza nella risposta all'emergenza epatite A a Roma

21 marzo 2026 a

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A Roma l’emergenza legata ai casi di epatite A torna al centro dell’attenzione sanitaria, con un aumento delle segnalazioni che impone una risposta rapida e strutturata sul territorio. Le evidenze riportate dal CESMET confermano una crescita dei contagi che, pur rientrando in dinamiche epidemiologiche note, richiede oggi un rafforzamento delle attività di prevenzione, diagnosi e presa in carico.

Artemisia Lab, centro di eccellenza nella sanità territoriale romana, si colloca in prima linea nella gestione di questa fase, mettendo a disposizione una rete capillare di strutture, un sistema diagnostico avanzato e un’area specialistica dedicata alle malattie infettive e tropicali. In un contesto in cui l’epatite A si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso alimenti contaminati o contatti diretti, la tempestività dell’intervento rappresenta un elemento decisivo per contenere la diffusione del virus.

L’infezione, spesso caratterizzata da sintomi inizialmente aspecifici, rende complessa l’individuazione immediata dei pazienti, aumentando il rischio di trasmissione inconsapevole. Per questo motivo, Artemisia Lab ha rafforzato i propri percorsi diagnostici dedicati, garantendo accesso rapido agli esami di laboratorio e un monitoraggio clinico continuo, elementi fondamentali per una gestione efficace della patologia.

Essere un centro di eccellenza significa, in questo scenario, non limitarsi alla risposta clinica, ma costruire un modello integrato che unisca competenze specialistiche, tecnologia e prossimità. Artemisia Lab è anche centro vaccinale, con programmi mirati di prevenzione rivolti ai soggetti a rischio e a chi necessita di coperture specifiche, inclusi viaggiatori e categorie esposte. L’integrazione tra attività vaccinale e gestione delle malattie infettive consente un approccio completo, capace di intervenire sia sul piano della prevenzione sia su quello della cura.

Parallelamente, assume un ruolo centrale la sensibilizzazione della popolazione. La corretta informazione sulle modalità di trasmissione, sull’importanza delle norme igieniche e sull’eventuale ricorso alla vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per limitare l’insorgenza di nuovi focolai. In questo ambito, Artemisia Lab svolge un’attività costante di educazione sanitaria, contribuendo a diffondere consapevolezza e comportamenti corretti.

In una fase in cui il sistema sanitario è chiamato a dimostrare capacità di adattamento e tempestività, la presenza di strutture organizzate e radicate sul territorio diventa un valore strategico. Artemisia Lab, in qualità di centro di eccellenza, si conferma un punto di riferimento per la gestione dell’emergenza epatite A, garantendo qualità delle prestazioni, rapidità di intervento e un approccio orientato alla tutela della salute pubblica.

Artemisia Lab

Via Piave 76, Roma

Tel. 06 42100