Bureau Veritas in Italia, il 2025 oltre il tetto dei 280 milioni

Tutti positivi i valori nell'anno delle acquisizioni mirate

20 marzo 2026 a

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Con 28.100 aziende che hanno acquistato i suoi servizi nel corso dell’ultimo anno, Bureau Veritas in Italia presenta un bilancio che non solo registra vendite più che raddoppiate rispetto al 2020, ma anche un aumento del valore della produzione – che supera i 280 milioni di € – di oltre il 30% rispetto al 2024 e un incremento del 25% degli occupati, saliti a quota 1500.

La politica di sviluppo per linee interne, ma specialmente con acquisizioni dall’alto peso strategico, ha consentito alla controllata italiana del principale gruppo mondiale del testing, inspection e certification di raggiungere risultati eccezionali.

Il 2025 è stato – come detto – caratterizzato da un forte impulso sul fronte delle acquisizioni. Particolarmente significative le tre finalizzate nel mercato strategico delle costruzioni e delle infrastrutture, ovvero Contec AQS e le due controllate Exenet e PMPI, che hanno portato ad un incremento delle vendite nel settore Building & Infrastructure pari a +134%.

Confermando gli obiettivi contenuti nel piano strategico LEAP|28, Bureau Veritas ha ribadito la leadership nel mercato Italiano delle costruzioni e infrastrutture e dei servizi correlati negli ambiti salute, sicurezza e ambiente.

Altrettanto strategica l’integrazione di SÓLIDA, importante player spagnolo nel settore delle rinnovabili, con una forte presenza in Italia, posizionando il gruppo tra i protagonisti nei servizi CAPEX di ingegneria e consulenza tecnica per progetti rinnovabili.

Rafforzata anche la posizione di Bureau Veritas nei settori del lusso e della moda attraverso l’acquisizione del gruppo LBS Luxury Brands Services S.R.L., leader nei servizi di quality assurance e quality control, con competenze riconosciute nel segmento degli accessori in metallo e hardware, nonché nelle materie prime e nei prodotti finiti. Un’integrazione che rafforza la divisione Consumer Products Services, ampliandone la capacità di offrire servizi di qualità e sostenibilità lungo la supply chain. E nella stessa filiera si colloca anche la acquisizione di SPIN360, una società di consulenza italiana leader specializzata in innovazione sostenibile per importanti marchi premium della moda e del lusso.

Operazione questa che genererà opportunità di creazione di valore combinando gli strumenti proprietari di Life Cycle Assessment (LCA) e i servizi di consulenza basati sui dati di SPIN360 con l’esperienza di Bureau Veritas negli audit sulla supply chain.

“Siamo riusciti a perseguire senza indugi – ha sottolineato Diego D’Amato, Country Chair per Bureau Veritas Italia, da quest’anno a capo anche della nuova area Sud Est Europa del gruppo – una strategia di crescita mirata, che ha consentito all’azienda di conquistare o consolidare la leadership in settori strategici a grande impatto sul mercato, come quello delle costruzioni o quello della filiera del lusso. Il tutto mantenendo ferma la barra al centro e promuovendo al tempo stesso una crescita professionale dei nostri addetti che rappresentano oggi il valore aggiunto dell’azienda”

“La nostra strategia sulle acquisizioni – ha concluso D’Amato – non risponde ad una logica meramente finanziaria, ma punta ad incrementare le competenze tecniche e ad ampliare il portafoglio servizi, per offrire ai nostri clienti una rosa sempre più completa ed innovativa di soluzioni”.