Ama Trends: anche i nuovi dati confermano una tendenza positiva nella gestione dei rifiuti urbani a Roma

16 marzo 2026 a

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Torna l’appuntamento con AMA Trends, il report puntuale elaborato dalle strutture tecniche aziendali tramite il sistema integrato digitale U.C.R.O.N.I.A., che certifica lo stato della gestione dei rifiuti urbani a Roma.

Anche il bimestre gennaio-febbraio, oggetto del monitoraggio, conferma una tendenza positiva nell’erogazione dei servizi ambientali nella Capitale. In particolare, a gennaio 2026, si registra un incremento del 5% dei rifiuti complessivamente raccolti (indifferenziati, carta, plastica, vetro, scarti alimentari e organici, materiali ingombranti) rispetto all’analogo mese del 2025: da 141.916 a 149.041 tonnellate. Nel medesimo confronto, cresce anche la percentuale di raccolta differenziata, con un +0,6%: da 48,98% di gennaio 2025 a 49,6% di gennaio 2026.

Un dato tra tutti emerge a febbraio 2026: la crescita dell’8,3% di accessi ai Centri di raccolta AMA. Nel periodo preso in esame, infatti, sono stati 90.909 i romani che hanno usufruito di questo servizio gratuito, a fronte degli 83.920 registrati a febbraio 2025. Il trend di incremento conferma la partecipazione dei cittadini al corretto conferimento dei materiali riciclabili.

Un focus nel periodo analizzato è stato dedicato alle “macchine mangia vetro”: un progetto sperimentale avviato ad agosto per incentivare la raccolta mirata del vetro, attraverso l’installazione di una struttura premiante nell’area del Pigneto. I cittadini accumulano punti a ogni conferimento per ottenere in premio una bevanda analcolica presso i bar aderenti all’iniziativa. Visti i risultati positivi, a febbraio di quest’anno sono state installate altre 3 “macchine mangia vetro”: due nell’area di Cornelia e una a San Lorenzo. Ricordiamo che a Roma, nel 2025, sono state complessivamente differenziate oltre 80mila tonnellate di contenitori in vetro

Per il Presidente della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, Bruno Manzi, “con il bollettino AMA Trends, la società intende mostrare con trasparenza ai romani le performance sulle attività svolte. Dati in forte crescita come quello degli accessi ai Centri di raccolta dimostrano, a esempio, come i servizi di prossimità siano una risorsa importantissima per garantire il decoro urbano e intercettare quantitativi sempre maggiori di materiali da avviare alle filiere di riciclo”.

I dati completi e aggiornati sono disponibili sui canali social di AMA, nell’ambito del progetto di trasparenza e rendicontazione continua avviato con AMA Trends.