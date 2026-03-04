De Gregori, Montezemolo Bertolucci "stories" a LA, Italia Fest

04 marzo 2026 a

Le storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell’imprenditoria italiana, saranno al centro della 21ª edizione del Los Angeles Italia Festival, in programma dall’8 marzo all’iconico TCL Chinese Theatre.

La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini, è promossa dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del MAECI e del MIT, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, e la collaborazione diretta di ICE, Istituto Italiano di Cultura e Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Il programma 2026 intreccia cinema d’autore, fiction, grande musica e documentari. Per la musica, spazio al documentario “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini, oltre ai lavori dedicati a Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e Giacomo Puccini.

Tra i documentari dedicati ai grandi del cinema, oltra all’annunciato lavoro su Gian Maria Volonté, LA, Italia 2026 rende omaggio a Bernardo Bertolucci con la proiezione del suo capolavoro “Novecento (1900)” e con il documentario “La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione” di Marco Spagnoli, che ripercorre la rivoluzione culturale e cinematografica guidata dal maestro e dalla sua generazione.

Allo stesso modo celebra l’eccellenza imprenditoriale italiana con “Luca: Seeing Red”, dedicato a Luca Cordero di Montezemolo, diretto dal regista indiano Manish Pandey insieme a Christopher M. Armstrong. Il film racconta la leadership internazionale di Montezemolo e la stagione iconica della Ferrari, simbolo globale del made in Italy, evidenziando come visione manageriale e identità italiana abbiano saputo imporsi nello scenario competitivo mondiale.

Evento speciale per la grande tradizione partenopea con Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, mentre un tributo sarà dedicato a Tony Renis, storico ponte artistico tra Italia e America.

Sul fronte fiction e cinema popolare, riflettori su “Sandokan” con Can Yaman, sulle commedie campioni di incassi “Buen Camino” con Checco Zalone, “Oi Vita” di Pio e Amedeo, “La vita va così” di Milani e su altre produzioni tricolori a confronto con le platee internazionali.

Il percorso culmina con “Two Billion Hearts”, in cui Liev Schreiber racconta il Mondiale USA ’94, in attesa della prossima FIFA World Cup 2026, prevista quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.