Cusano Media Group, il polo editoriale si espande e si rinnova. Audience da dieci milioni di contatti per i canali tv, radio e web

Il nuovo volto del gruppo media dell'Università Niccolò Cusano: un sistema integrato di radio, televisioni e digitale in continua evoluzione.

Il Cusano Media Group, polo editoriale nato dall’esperienza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, svela un nuovo logo e lancia un sito rinnovato: in un’epoca in cui l’editoria affronta sfide senza precedenti, tra crisi dei modelli tradizionali e trasformazioni digitali continue, c’è un gruppo che non solo resiste, ma continua a crescere e a consolidarsi.

Il nuovo logo richiama il simbolo del sole, elemento storico e identificativo dell’Ateneo, reinterpretato attraverso un linguaggio grafico contemporaneo. Un’identità visiva che riflette l’evoluzione di un gruppo sempre più orientato all’innovazione, al digitale e alla valorizzazione dei talenti: una realtà giovane anche nella sua composizione interna, con un’età media dei dipendenti di 36 anni.

Il Gruppo può vantare un articolato sistema di emittenti locali e nazionali. Le trasmissioni di Radio Cusano raggiungono il pubblico nazionale attraverso 24 frequenze FM, garantendo ogni giorno notizie e approfondimenti sui temi più rilevanti di politica, cronaca, economia, lavoro e innovazione. Arricchiscono l’offerta radiofonica le emittenti sportive interamente dedicate alle squadre di calcio della Capitale: Radio Manà Manà Sport Roma e Radio Laziale.

Sul digitale terrestre, Canale 122 – Fatti di Nera è dedicato agli appassionati di crime e approfondisce i principali casi di cronaca del presente e del passato, corredati da testimonianze esclusive e dal contributo di esperti, configurandosi come un vero e proprio unicum nel panorama mediatico nazionale. Il canale 234 trasmette la diretta video di Radio Cusano e presto integrerà la propria programmazione con innovativi format originali sviluppati in ottica digital first. Il canale 82 propone invece quotidianamente, su scala regionale nel Lazio, la radiovisione di Radio Manà Manà Sport Roma. A completare l’offerta, in una prospettiva sempre più radicata sul territorio, è in fase di avvio un nuovo canale dedicato all’attualità e alla cronaca dell’Umbria.

L’offerta del Cusano Media Group è implementata sul digitale da una testata giornalistica online (Tag24.it), dalle piattaforme digitali dei diversi canali e dal servizio streaming di Cusano Media Play, che consente la fruizione di tutti i contenuti sia live sia on demand.

Complessivamente, le trasmissioni e le produzioni del Gruppo generano ogni mese circa 10 milioni di contatti, a testimonianza di un pubblico ampio e consolidato. I numeri dell’audience aggregata sono disponibili nei report aggiornati ogni tre mesi sul nuovo sito del Gruppo.

Una struttura editoriale solida e dinamica, come emerge dai volumi di produzione: ogni mese vengono pubblicati oltre 4.500 contenuti web, più di 400 video destinati a YouTube, circa 1.500 contenuti pubblicati sugli account social tra Instagram, Facebook e TikTok, 1.800 articoli giornalistici prodotti e quasi 800 podcast originali, a conferma di una redazione capace di parlare più linguaggi e raggiungere diverse tipologie di audience.

La piattaforma Cusano Media Play supera 1,4 milioni di sessioni di visione connessa ogni mese. Sono oltre 360 mila gli ascolti mensili dei podcast, mentre i siti web collezionano complessivamente circa un milione di utenti unici ogni 30 giorni. La programmazione quotidiana è intensa e costante: tra radio e tv, il Gruppo trasmette 76 ore di diretta al giorno, con un tempo medio di fruizione in live streaming che raggiunge i 29 minuti e testimonia il coinvolgimento e la fidelizzazione dell’audience.

Anche la composizione del team conferma il profilo dinamico del polo editoriale. Il 44,5% dei dipendenti, infatti, ha un’età pari o inferiore a 30 anni e il 70% ha meno di 40 anni.

“L’identità rinnovata del Cusano Media Group incarna il percorso di crescita del progetto editoriale e il nostro impegno quotidiano nel raggiungere e coinvolgere il pubblico con strumenti e linguaggi attuali. Vogliamo restare al passo delle innovazioni e dei nuovi modelli dell’informazione e dell’intrattenimento”, ha dichiarato Valentina Lamonaca, Direttore Generale Media e Social. “Siamo orgogliosi di poter vantare un’offerta così strutturata, che presto verrà arricchita da un nuovo canale televisivo in Umbria. Un progetto pensato per dare voce ai territori, portando su scala locale i nostri valori editoriali, con un’informazione rigorosa, tempestiva e riconoscibile”.

“La nostra mission è quella di dare voce a tutti e di analizzare i fatti da ogni prospettiva, permettendo agli ascoltatori di formarsi una propria opinione senza condizionamenti ideologici”, ha spiegato Giuseppe Lomonaco, direttore artistico delle emittenti radiofoniche del Gruppo. “In un momento storico in cui il dibattito è sempre più polarizzato e l’algoritmo dei social network tende a rafforzare l’idea originale di una persona, il nostro lavoro va nella direzione opposta: mettere in relazione idee e posizioni diverse, anche opposte tra loro, espresse con passione e forza ma capaci di generare un confronto. Ogni giorno Radio Cusano ospita infatti voci autorevoli come Francesco Borgonovo, Lorenzo Tosa, Giulio Cavalli, Savino Balzano e Fabio Dragoni, protagonisti di dialoghi quotidiani tra punti di vista differenti che danno vita a dibattiti aperti e vivaci”. “Radio Manà Manà Sport Roma e Radio Laziale – prosegue Lomonaco – si sono affermate in brevissimo tempo come punto di riferimento delle due tifoserie. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi, ma non intendiamo fermarci qui”.