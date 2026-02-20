Orientarsi dopo la maturità, tornano gli University Open days

20 febbraio 2026 a

Dal 19 al 21 febbraio oltre 40 realtà formative, tra università tradizionali, accademie e ITS Academy, incontrano gli studenti offrendo una panoramica completa delle opportunità post-diploma, con un focus sulle nuove alternative professionalizzanti

La maturità segna la fine di un percorso, ma spesso apre una delle domande più difficili: cosa fare dopo il diploma? Università, accademie, ITS Academy e percorsi alternativi offrono possibilità diverse e orientarsi non è sempre immediato. Ci sono giovani che sognano di diventare medico o avvocato, di lavorare nel mondo della moda, della fotografia e delle arti visive, di occuparsi di cybersecurity o di esplorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale. Oppure immaginano il proprio futuro come capotreno, macchinista o conducente di treni, all’interno dei sistemi di trasporto e mobilità del Paese.

Dalla sanità alle professioni legali, dalle industrie creative ai trasporti, dal digitale avanzato ai nuovi ambiti legati all’innovazione tecnologica alla moda, gli University Open Days, a Euroma2 dal 19 al 21 febbraio, offrono agli studenti un’occasione concreta di orientamento tra percorsi di studio e sbocchi professionali post diploma. L’iniziativa, giunta alla IX edizione, riunisce oltre 40 università, accademie e ITS Academy in un unico spazio di confronto diretto. Durante le tre giornate, studenti e famiglie potranno dialogare con docenti e orientatori, conoscere percorsi formativi e sbocchi professionali, trasformando dubbi e curiosità in informazioni concrete. Presenti anche gli stand informativi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Esercito.

«Dopo il diploma è naturale avere domande e incertezze - dichiara Francesco Pizzo, Presidente di Euroma2 - Gli University Open Days offrono ai giovani l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo della formazione, scoprendo possibilità spesso poco conosciute. Euroma2 vuole essere uno spazio dove informarsi, ampliare lo sguardo e trovare strumenti concreti per scegliere il proprio percorso. Non solo università, non solo facoltà tradizionali. Gli studenti intraprenderanno un viaggio dentro le professioni emergenti, quelle che nascono dall’incrocio tra creatività, tecnologia, scienze e impatto sociale. Tra gli stand di università, accademie e ITS Academy, studenti e famiglie non incontreranno soltanto corsi di laurea, ma mestieri nuovi, spesso ancora in evoluzione, che raccontano come sta cambiando il mondo del lavoro. Profili professionali in crescita, richiesti dal mercato del lavoro e collegati ai percorsi formativi proposti”.

“Orientare i nostri giovani significa accompagnarli in una scelta di libertà: la scelta di chi vogliono diventare, come cittadini e come professionisti. Per questo ho presentato una proposta di legge su formazione professionale e orientamento, anche per le transizioni tra formazione di secondo e terzo livello e mondo lavorativo. Le istituzioni hanno il dovere di camminare al fianco di famiglie e docenti in questa responsabilità educativa condivisa”, afferma Maria Chiara Iannarelli, Vice Presidente IX Commissione istruzione, formazione, diritto allo studio e politiche giovanili della Regione Lazio.

“Gli University Open Days di Euroma2 rappresentano un’iniziativa di grande valore. Per tante ragazze e ragazzi è una preziosa occasione di orientamento verso una scelta consapevole del proprio percorso di studi e, quindi, del proprio futuro. Ringrazio le Università, le Accademie e tutte le realtà per il loro contributo. Roma è una città ricca di eccellenze universitarie e di straordinarie possibilità di formazione, un patrimonio che dobbiamo continuare a valorizzare”, dichiara la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

"La promozione di iniziative di orientamento come quella degli University Open Days si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento delle politiche formative sul territorio - dichiara Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Politiche della Formazione Professionale della Città metropolitana di Roma Capitale - Seguendo le linee guida del sindaco Roberto Gualtieri, la Città metropolitana lavora per rinnovare e potenziare le politiche della formazione professionale. Questa azione - ha aggiunto Parrucci - è volta non solo a valorizzare percorsi di alta specializzazione, ma anche a contrastare la dispersione scolastica, accompagnando ragazze e ragazzi nella costruzione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro".

“Ci sono due ottimi motivi per valorizzare la scelta di ospitare gli University Open Days. In primo luogo, la conferma della responsabilità sociale con cui Euroma2 interpreta il proprio rapporto con il territorio. È una responsabilità sociale raccontata da eventi ormai strutturali e attesi. Sono scelte come queste che connotano luoghi di scambi commerciali in soggetti di responsabilità sociale. E in secondo luogo la scelta di accompagnare le istituzioni, le famiglie, le università, le ragazze e i ragazzi in un momento decisivo della loro vita nel passaggio dalle scuole superiori alla facoltà universitaria”, dice la presidente del Municipio IX Roma Eur, Titti Di Salvo

Accanto alla presenza consolidata di atenei pubblici e privati e accademie specialistiche, l’edizione di quest’anno valorizza la partecipazione degli ITS Academy, realtà formative sempre più rilevanti e percepite come una novità da molti studenti. Questi percorsi, fortemente orientati alla pratica e sviluppati in collaborazione con le imprese, rappresentano un’alternativa professionalizzante capace di coniugare formazione tecnica avanzata e rapido ingresso nel mondo del lavoro. La loro presenza amplia il ventaglio di scelte e contribuisce a rendere l’evento ancora più rappresentativo del panorama formativo contemporaneo. L’iniziativa, patrocinata da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Municipio IX Eur e DiSCo Lazio, si conferma un appuntamento di riferimento per l’orientamento sul territorio.