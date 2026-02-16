Le macchine mangiavetro arrivano a San Lorenzo e Cornelia

16 febbraio 2026 a

a

a

AMA potenzia la raccolta differenziata del vetro a Roma. Dopo il buon esito della sperimentazione nel quartiere del Pigneto, da questo mese sono operative tre nuove macchine mangiavetro a San Lorenzo e a Circonvallazione Cornelia, che vanno a rafforzare ulteriormente le iniziative dell’azienda per promuovere comportamenti responsabili e per una gestione sostenibile dei rifiuti. I dispositivi rappresentano uno strumento innovativo per il conferimento corretto di bottiglie e contenitori in vetro. Ogni pezzo inserito genera un punto digitale e, al raggiungimento di 20 punti, viene riconosciuto un buono per una bibita (succo di frutta, caffè, ecc.), spendibile presso l’esercizio commerciale indicato sullo scontrino. In questo modo, il gesto della raccolta differenziata diventa semplice, immediato e concreto.

A livello complessivo, la raccolta del vetro nella Capitale mostra risultati significativi. Nel 2025 sono state raccolte oltre 80.000 tonnellate di vetro, grazie all’impegno quotidiano di cittadini e commercianti e al supporto di una rete di oltre 10.000 campane verdi distribuite sul territorio. Un dato che testimonia la crescente attenzione della città verso comportamenti responsabili e pratiche di economia circolare.

Parallelamente, prosegue la campagna di comunicazione “Il vetro è verde, il green è AMA”, rivolta a cittadini e attività commerciali, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di un conferimento corretto e costante del vetro, elemento essenziale per garantire la qualità del materiale avviato a riciclo.

Il vetro, materiale completamente riciclabile all’infinito senza perdita di qualità, rappresenta una risorsa preziosa per l’ambiente. AMA ricorda alcune regole fondamentali per una raccolta efficace: conferire il vetro senza sacchetti, separare tappi e coperchi (plastica e metallo nel multimateriale, sughero nell’organico) ed evitare materiali estranei come ceramica, specchi o lampadine, da portare ai Centri di raccolta dedicati.

“La raccolta del vetro è una priorità per la Capitale – dichiara il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi –. Le macchine mangiavetro sono strumenti concreti che premiano comportamenti corretti e rendono il conferimento più efficace e controllato”.

Prossimamente saranno installate nuove macchinette mangiavetro, per estendere ulteriormente la rete ai quartieri cittadini e favorire il conferimento corretto di una maggiore quantità di vetro.