LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di “Novecento”

La proiezione speciale di “Novecento” (1900), capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50º anniversario dell’uscita sarà tra gli eventi centrali della 21ª edizione di Los Angeles, Italia (8-14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood), presieduta da Filippo Puglisi Alibrandi e con Raffaella De Laurentiis nel ruolo di Chairperson. La rassegna, tradizionale appuntamento italiano alla vigilia della Notte degli Oscar (15 marzo), è promossa con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del MAECI, del MIMIT e del MIT, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova.

«Un omaggio doveroso a un autore che ha segnato il cinema mondiale – afferma Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival –. Con Novecento, uscito nel 1976, Bertolucci ha firmato un’opera epica e politica che attraversa mezzo secolo di storia italiana attraverso le vite parallele di due uomini, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, con un cast internazionale che include Burt Lancaster, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli e Dominique Sanda».

La celebrazione rinnova il legame tra il festival e il regista parmense. Su iniziativa di Vicedomini, nel 2008 Bertolucci ottenne la stella sulla Hollywood Walk of Fame, riconoscimento che poté ritirare personalmente solo nel 2013, a causa dei problemi di salute che ne avevano limitato gli spostamenti negli ultimi anni.

L’omaggio a LA, Italia 2026 si completerà con la proiezione del documentario dedicato al Maestro, firmato dal giornalista Marco Spagnoli, che ne ripercorre il percorso artistico e l’eredità culturale.

Tra gli eventi speciali già annunciati: l’omaggio ad Anna Magnani con il film di Monica Guerritore, che sarà premiata con l’Italian Excellence Award; l’omaggio a Tony Renis con il documentario RAI a lui dedicato e la mostra di B. Zarro; la proiezione dei tre film campioni d’incasso dell’anno, “Buen Camino” di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, “Vita di Piero” di Amedeo e “La vita va così” di Riccardo Milani.