A Nemi San Valentino diventa una fiaba in musica tra le mura del borgo

Atmosfera da fiaba e tutto esaurito a Nemi per “San Valentino a Nemi - tra fiaba, candele, musica e poesia”. Nel giorno degli innamorati i Castelli Romani celebrano San Valentino con un grande concerto gratuito a lume di candela e un percorso luminoso con oltre cento installazioni dedicate alle favole. L’evento, organizzato dal Comune, ha trasformato il centro storico in uno scenario romantico e senza tempo, con vista sul suggestivo lago di Nemi. Cuore dell’iniziativa il concerto a lume di candela dell’associazione Primadopera nella prestigiosa sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. I posti sono andati esauriti. Un appuntamento di grande valore culturale e simbolico che ha entusiasmato tante coppie - e non solo - con applausi e standing ovation. Protagonisti dell’evento lirico il pianista Matteo Sartini, il tenore Salvatore Pascale, il soprano Flavia Colagioia e l’attore Domenico Stante. «È stata un’occasione unica per assistere a uno spettacolo di alta qualità artistica in uno dei luoghi più rappresentativi del borgo - hanno commentato alcuni spettatori - un’esperienza musicale immersiva e intima, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele».

A completare l’atmosfera, il centro storico è stato animato da luminarie, scenografie ispirate alle fiabe e cuori disegnati provenienti da tutto il mondo, in un percorso emozionale aperto a tutti e interamente gratuito. Un vero e proprio cammino romantico tra vicoli e piazze, pensato per cittadini e visitatori. «Abbiamo voluto che i concerti fossero gratuiti perché crediamo che la cultura e la bellezza debbano essere accessibili a tutti. San Valentino a Nemi è un regalo che il Comune fa alla comunità e ai visitatori: un momento di condivisione, musica ed emozione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro borgo. Nemi si conferma così una destinazione capace di unire romanticismo, arte e identità», ha dichiarato il sindaco Alberto Bertucci.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’associazione Primadopera - attiva sul territorio da oltre quindici anni con eventi lirici di alto profilo - ha visto la collaborazione della Pro Loco e di altre realtà culturali locali che rientrano nelle attività di valorizzazione turistica del borgo. Nemi fa parte de “I Borghi più belli d’Italia”, è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e aderisce all’Associazione Italiana Città del Vino, confermandosi meta d’eccellenza.