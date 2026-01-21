Starting Finance presenta la nuova veste dalla Business School

21 gennaio 2026 a

Starting Finance, la più grande community italiana di educazione economico-finanziaria con oltre 2,5 milioni di follower, presenta la nuova fase della sua Business School con un'offerta ampliata di oltre 40 percorsi formativi professionalizzanti. Dopo aver formato più di mille studenti nel primo anno di attività, la scuola si struttura ora come ecosistema integrato di formazione continua, rispondendo a una domanda di mercato precisa: colmare il gap tra preparazione universitaria e competenze operative richieste dal mondo del lavoro. I numeri parlano chiaro: l'84% dei neolaureati italiani dichiara di sentirsi impreparato ad affrontare le dinamiche economico-finanziarie del mondo professionale (fonte: AlmaLaurea 2024). Non si tratta più di un problema generazionale, ma strutturale: professionisti chiamati ad aggiornarsi continuamente, manager che prendono decisioni finanziarie senza gli strumenti adeguati, giovani talenti che faticano a tradurre la teoria in risultati concreti. «Il confine oggi non passa tra chi lavora in finanza e chi no - spiega Fabio Tomassini, Presidente di Starting Finance -, ma tra chi possiede gli strumenti per orientarsi in un contesto economico complesso e chi ne resta privo. La nostra missione è democratizzare l'accesso a questa conoscenza senza compromettere la qualità». La nuova offerta della Starting Finance Business School si articola sui seguenti pilastri:

- Percorsi professionalizzanti verticali: da programmi base di financial literacy fino a executive master in financial analysis, portfolio management, private banking, compliance management, investor relations e CFO skills. Ogni corso risponde a esigenze professionali concrete mappate attraverso l'ascolto continuo della community;

- Sviluppo di un'offerta integrata di programmi di educazione finanziaria: percorsi che partono dalla finanza personale gestione del denaro, risparmio, obiettivi e accompagnano verso gli investimenti e le strategie più avanzate su portafoglio e mercati;

- Piattaforma proprietaria integrata: non un semplice ambiente di e-learning, ma un ecosistema digitale dove la formazione si intreccia con networking professionale, aggiornamento continuo e opportunità di carriera. Modalità fruibili on demand e live streaming per massima flessibilità;

- Partnership istituzionali di prestigio: collaborazioni con Borsa Italiana-Euronext Academy, AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) garantiscono docenti di primissimo livello, certificazioni riconosciute dal mercato e accesso diretto alle istituzioni chiave del sistema finanziario italiano.

«Abbiamo riunito docenti universitari, CEO e CFO di grandi aziende e professionisti di successo che condividono competenze maturate sul campo - continua Tomassini -. È l'incontro tra teoria avanzata e applicazione pratica a generare valore misurabile: progressioni di carriera documentate, network professionali duraturi, competenze immediatamente spendibili». Ciò che distingue Starting Finance è l'equilibrio tra democratizzazione dell'accesso e standard formativi premium. Mentre il settore dell'educazione privata italiana attraversa una fase di consolidamento, Starting Finance sceglie di investire in un modello scalabile che mantiene qualità elevata senza creare barriere economiche proibitive. I risultati parlano chiaro: oltre 1.000 studenti formati e una community in crescita costante che oggi supera i 2,5 milioni di professionisti e giovani in tutta Italia. Nei prossimi mesi la Business School lancerà prodotti editoriali specialistici verticali (come Market Pro per professionisti dei mercati finanziari) e amplierà ulteriormente la gamma formativa in collaborazione con i partner esistenti, con l'obiettivo di «fare sistema dell'educazione finanziaria italiana», come sottolinea Tomassini.