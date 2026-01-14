Cipressi al Mausoleo di Augusto, Lega Giovani Roma: “Scempio del Comune, i giovani non accettano decisioni opache sul patrimonio storico della città”

"Roma non può essere amministrata come un laboratorio di esperimenti ideologici né come un parco giochi. L’abbattimento dei cipressi nell’area del Mausoleo di Augusto rappresenta uno scempio grave, una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che colpisce uno dei luoghi simbolo della nostra storia e identità". Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Giovani Marco Pietrandrea e Federico Ferrai.

"Dai confronti istituzionali è emerso chiaramente come non esistano perizie tecniche certe che dimostrino danni strutturali al monumento causati dalle radici degli alberi. Al contrario, è sotto gli occhi di tutti il danno ambientale, storico e paesaggistico prodotto da Roma Capitale con un intervento affrettato e privo di trasparenza -continua la nota - Come Lega Giovani Roma riteniamo inaccettabile che decisioni di questo peso vengano prese senza chiarezza, senza coinvolgimento e scaricando responsabilità tra uffici e istituzioni. Ringraziamo il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per aver preteso un percorso di verità e trasparenza su quanto accaduto".

"Ora il Sindaco Gualtieri smetta di nascondersi dietro rimpalli e versioni contrastanti e si assuma fino in fondo la responsabilità politica delle scelte della sua amministrazione. Per questo la Lega ha depositato una mozione in Campidoglio che chiede il blocco degli interventi, la revisione del progetto e la tutela dell’assetto storico e ambientale del Mausoleo di Augusto. Roma merita rispetto. I suoi simboli non si cancellano con una motosega e non si governano con decisioni calate dall’alto. I giovani non accettano più opacità, improvvisazione e scelte che cancellano identità e memoria", conclude il comunicato. .