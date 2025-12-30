Cultura: l'appuntamento con “Roma Capo D'Arte” quest'anno sarà alla Rampa Prenestina 

30 dicembre 2025 a

a

a

Il primo gennaio inaugurazione ufficiale del nuovo spazio culturale di Roma con concerti e installazioni artistiche. Tra gli ospiti Margherita Vicario, Andrea Rivera, Linda Stabilini, Villa Ada Posse, Baro Colle Der Fomento + Vocalist

La Rampa Prenestina apre le sue porte alla città e si presenta come nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea e alla musica dal vivo con “Roma Capo D’Arte”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per celebrare il nuovo anno nei luoghi più sorprendenti, innovativi e stimolanti della città.

Per questa importante inaugurazione, la Rampa Prenestina proporrà un ricco programma di concerti dal vivo - tutti gratuiti- con artisti tra i più significativi della scena musicale italiana.

Ospite speciale Margherita Vicario, cantautrice e artista, vincitrice quest’anno di tre David di Donatello tornerà a Roma il 1° gennaio per uno speciale concerto.

Insieme a lei saliranno sul palco:

Stabilinda (Linda Stabilini), musicista e creator con milioni di follower, per un live esclusivo; Andrea Rivera lo storico cantautore e performer romano.

Villa Ada Posse, storica band romana, che si esibirà con la formazione al completo; Baro– Colle del Fomento, accompagnato da vocalist per un dj set imperdibile.

Tra i protagonisti della serata anche Andrea Rivera, cantautore e musicista, che torna a suonare per Roma con la sua band dopo la partecipazione al Capodanno al Circo Massimo del 2025.

L’evento rappresenta, inoltre, l’ultima occasione per visitare le sei installazioni artistiche presenti all’interno della Rampa Prenestina che già in queste settimane stanno attirando migliaia di visitatori. Per l’1 gennaio è, infatti, prevista un’apertura straordinaria dello spazio, per una serata dedicata all’arte contemporanea oltre che alla musica.

La Rampa Prenestina si apre, così, alla città come nuovo simbolo di creatività, sperimentazione e partecipazione culturale.

Informazioni utili

Concerti: dalle 18:00 alle 23:20

Con capienza 2000 persone

Installazioni artistiche: dalle 18:00 alle 24:00, con accessi a gruppi di massimo 30 persone

Presente un punto ristoro all’interno dell’area

L’invito al pubblico è di arrivare con anticipo per vivere appieno un’esperienza unica tra musica, arte e rigenerazione urbana.