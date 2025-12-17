La messa della Viglia di Natale su RTL 102.5, ecco quando e dove...

Redazione 17 dicembre 2025 a

Anche quest’anno RTL 102.5 celebra il Natale trasmettendo in diretta la Santa Messa della Vigilia. Il 24 dicembre, a partire dalle 23:15, in collegamento dalla Parrocchia di Santa Maria Goretti di Frosinone, con la Comunità Nuovi Orizzonti, la prima radiovisione d’Italia manderà in onda la solenne messa natalizia.



La celebrazione sarà presieduta da Don Davide Banzato di “Nuovi Orizzonti” e Don Max Lucchi e animata dal coro della comunità stessa. La messa sarà commentata da Luigi Santarelli e raccontata anche sui social dell’emittente con Mario Vai.