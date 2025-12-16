Guber Banca contribuisce alla riqualificazione dell'area ex industriale Bastianelli a Roma

Programmato l'avvio del cantiere ad inizio 2026: nel progetto nuovi alloggi e servizi per il quartiere San Lorenzo

16 dicembre 2025 a

a

a

Brescia, 16 dicembre 2025 - Si avvia finalmente ad una conclusione positiva la lunga e accidentata vicenda dell’ex area Bastianelli nel cuore del quartiere San Lorenzo. Entro l’inizio del prossimo anno ripartiranno i lavori per la riqualificazione e il completamento di spazi destinati a residenze e servizi per il quartiere.

Guber Banca e il partner di investimento Tyche Bank –entrambi operatori specializzati in procedure concorsuali, finanza d’impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP– hanno stretto una partnership con Newco Auction S.r.l. e Fato Logistic Equipments S.p.A. che sbloccherà l’iter di riqualificazione dell’area già oggetto in passato di un intervento edilizio rimasto incompiuto e quindi fonte di degrado e insicurezza per gli abitanti del quartiere.

L’area, di proprietà della Sabelli Trading S.r.l., società oggi in liquidazione giudiziale, è stata aggiudicata tramite asta a valle dell’acquisizione del credito ipotecario da parte del gruppo di investitori.

La proprietà dell’area sarà trasferita entro la fine di dicembre a Newco Auction S.r.l.; l’allestimento del cantiere e la ripresa delle opere sono programmati per l’inizio del 2026. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori stimata di 18 mesi.

L’area interessata dall’intervento è quella già occupata in passato dalle Fonderie Bastianelli, famosa per aver forgiato numerosi monumenti della città eterna, tra cui il monumento equestre del Vittoriano e, successivamente, all’abbandono dell’area, trasformata in un progetto residenziale. La realizzazionesi è però fermata e la società originaria, entrata in difficoltà finanziaria fino al fallimento, lasciò il complesso incompiuto e l’area in stato di abbandono.

Il lungo fermo dei lavori aveva concorso al degrado della zona, con problemi di sicurezza e un impatto negativo sulla qualità urbana. Nel contesto di San Lorenzo, quartiere storicamente attento alle trasformazioni del tessuto edilizio e alla tutela degli spazi collettivi, la ripresa della riqualificazione rappresenta un passaggio rilevante.

“Questa operazione consente di riportare a compimento un intervento rimasto sospeso a lungo, con l’obiettivo di rimettere in valore un patrimonio edilizio oggi incompleto e restituire al quartiere un contesto più curato e fruibile –afferma Davide Becchetti, Vicedirettore di Guber Banca– La destinazione a uso residenziale e servizi, con particolare attenzione ai bisogni di studenti e lavoratori, si inserisce in un equilibrio tra esigenze abitative e qualità degli spazi, in un’area della città da sempre molto sensibile alle trasformazioni urbane.”

Il progetto prevede la realizzazione complessiva di 35 unità abitative, 2 negozi al piano terra, ampie parti comuni e un’autorimessa interrata con un numero di box superiore alle esigenze dirette degli appartamenti. La destinazione prevalente del nuovo complesso immobiliare sarà rivolta ad investitori locali che potranno offrire anche servizi di locazione a studenti universitari e lavoratori del Policlinico Umberto I, in coerenza con la vocazione residenziale e universitaria dell’area.

Dal punto di vista tecnico, il progetto di riqualificazione è affidato alla Società BM Engineering - Roma, nello specifico, in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza, all’architetto Barbara Tè e in qualità di coordinatore tecnico, all’architetto Massimo Esposito, già coinvolto dalla fase originaria dell’intervento. L’appalto dei lavori è stato assegnato a Fato Logistic Equipments S.p.A., mentre le attività di Project & Property Management, nonché tutte le attività di advisory finalizzate alla migliore valorizzazione commerciale curate da Revalo S.p.A..

Con la chiusura dell’operazione e l’avvio del cantiere, San Lorenzo vede ripartire un processo di trasformazione rimasto incompiuto: l’obiettivo dei promotori è accompagnare il quartiere verso una soluzione stabile e sostenibile, in grado di coniugare recupero edilizio, nuova offerta residenziale e servizi di prossimità, ponendo fine a una situazione di abbandono che si prolungava da anni mettendo i bisogni delle persone e la rigenerazione urbana al centro del nuovo progetto.