Barbara d'Urso, che stoccata a La volta Buona: "Quello che si dice sui social..."

Francesco Fredella 09 dicembre 2025

Ancora una volta è la protagonista, indiscussa, di questa edizione di Ballando con le stelle. È scesa in pista, come concorrente, dopo anni ed anni da conduttrice Mediaset. Ha messo la palla al centro ed ha ricominciato. Barbara d'Urso, regina degli ascolti, è tornata a parlare ai microfoni de La volta buona, intervistata dal poliedrico (e geniale) Domenico Marocchi (uno degli inviati di punta del programma di Caterina Balivo).

Carmelita ha parlato dell'infortunio. "La mia spalla sta bene, stiamo andando a cercare un tutore che abbia lo stesso colore del mio abito. Com'è stata questa settimana? Meravigliosa! Cosa penso del fatto che hanno dato del pigro a Pasquale? L'ho difeso per undici puntate e ormai la mia difesa è scontata. Però voglio dire che non penso assolutamente che lui sia stato pigro. Credo invece che la coreografia sia stata molto carina, delicata e rispettando ovviamente il mio stato di salute. Abbiamo fatto quanto possibile", ha detto.

Ma sui social, qualcuno ha parlato di un possibile ritiro da Ballando con le stelle. Lei, però, ha messo le cose in chiaro: "Quello che si dice sui social? Che mi ritiravo? Ho ballato, per caso avete visto se mi sono ritirata?! Quindi, ogni tanto c'è qualcuno che scrive delle stupidaggini, delle fake news. Io sono ancora qui e non mi sono ritirata, io e la mia spalla ammaccata, Giuseppina"