Variante di Tirano, Anas rafforza le misure di sicurezza negli ultimi 48 metri

Nel corso degli interventi di completamento della variante di Tirano la sicurezza rimane la priorità assoluta di Anas. A meno di 50 metri dal termine dello scavo, infatti, le difficoltà sorte per una serie di infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno mettendo a dura prova la fase conclusiva dei lavori nella galleria naturale. "Circa 250 tecnici sono impegnati sul cantiere con turnazioni continuative, sette giorni su sette, per superare queste criticità e completare l’opera nei tempi programmati. Nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza ogni attività è monitorata senza sosta per assicurare lo svolgimento dei lavori senza alcun rischio per le maestranze", dichiara l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. “Stiamo facendo ogni sforzo possibile per accelerare i lavori. Le numerose infiltrazioni d’acqua, purtroppo, ci costringono a rallentare le operazioni di scavo della galleria per garantire un bene primario e assoluto per noi: la sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Siamo comunque impegnati senza risparmio ad accelerare tutti gli altri interventi previsti da questo grande progetto”.

Anas è in costante contatto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e l'Assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, per informarli sull’evoluzione delle operazioni e su tutti gli sforzi in atto per superare le difficoltà legate al terreno. In base all’andamento delle attività i lavori si prevede possano essere completati in tempi brevi: mancano solo 48 metri di scavo al raggiungimento dell’obiettivo finale. La variante di Tirano rientra in un piano strategico più ampio e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la mobilità locale e per la gestione del traffico in vista degli eventi olimpici. Anas, in stretto coordinamento con le istituzioni e con gli enti territoriali, conferma il proprio impegno "a garantire il completamento dell’opera in condizioni di totale sicurezza, con la massima trasparenza e responsabilità, per contribuire al miglioramento della viabilità della zona e al rafforzamento del sistema dei trasporti".