Chi è Giuseppe Tiranno, il professionista che sta rivoluzionando le reti vendita delle Pmi italiane

Luca Rossignoli 06 dicembre 2025

Per molti imprenditori italiani, la vendita è ancora un reparto fragile: turnover continuo, processi confusi, lead sprecati e una dipendenza totale dal founder.

È in questo contesto che emerge la figura di Giuseppe Tiranno, imprenditore e specialista nella costruzione di reparti vendita ad alte performance, considerato da diversi titolari “il mago delle reti commerciali”.

Tiranno inizia la sua carriera nel mercato digitale quando il settore era agli albori. In un ambiente ancora grezzo e senza regole definite, si distingue subito per tassi di chiusura sopra la media e una capacità di gestione commerciale che lo porta rapidamente a lavorare per diverse realtà, sia in mercati B2B che B2C. “Ho capito presto che i venditori vincono solo quando esiste un sistema. Senza processo, anche il più bravo diventa inefficace”, racconta. Dopo anni da venditore e direttore commerciale, Tiranno decide di fare il salto: fondare Sistema Vendite, una società nata per installare reparti commerciali completi dentro le aziende, andando oltre il classico recruiting o la semplice formazione.

“Il mercato era pieno di teorici e improvvisatori. Mancava qualcuno che portasse operatività vera, numeri, KPI e responsabilità quotidiana”, spiega.

Il suo approccio si basa su tre pilastri: venditori esperti nel settore, processi replicabili, direzione commerciale continua. Oggi Tiranno lavora con imprese di ogni dimensione - fitness, immobiliare, energia, consulenza, agenzie marketing, professionisti e PMI - installando reparti vendita in grado di crescere senza dipendere dal titolare. “In Italia non mancano i clienti, mancano i sistemi”, conclude.