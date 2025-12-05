Open Fiber riconfermata Great Place to Work

Il 97% di response rate alla survey segna una crescita della fiducia interna

L’87% delle persone di Open Fiber considera l’azienda un eccellente posto di lavoro. Questo il risultato dell’ultima indagine di clima che ha avuto una partecipazione record del 97% dei dipendenti. La survey annuale Great Place to Work, riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone, ha avuto un ulteriore risultato positivo. Il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, conferma il valore del lavoro svolto: l’84% delle persone valuta positivamente o molto positivamente lavorare in Open Fiber.

Una testimonianza tangibile della volontà di tutte e tutti di crescere come azienda e della fiducia reciproca all’interno dell’organizzazione. Il miglioramento coinvolge tutte le principali dimensioni analizzate, con progressi particolarmente evidenti negli ambiti legati alla cura delle persone, alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla qualità della leadership. In crescita anche la collaborazione interna e la condivisione delle informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni.

“Questa certificazione ha un valore speciale perché riflette la voce della totalità delle persone di Open Fiber. Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete per guidare il cambiamento” afferma Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber.

Il riconoscimento testimonia la capacità dell’azienda di costruire un ambiente sempre più sostenibile e inclusivo, mettendo al centro i valori della Tripla A di Ambition, Action e Accountability che guidano gli obiettivi aziendali ed orientano i comportamenti di tutte e tutti. La survey restituisce il ritratto di una comunità più unita, consapevole e orientata a trasformare i feedback in strumenti di crescita condivisa.

Open Fiber continuerà a lavorare sui temi emersi dall’ascolto delle proprie persone, con l’obiettivo di consolidare e superare i risultati raggiunti, valorizzando il contributo di ciascuno.