Roma Spazio Design, il nuovo hub della Capitale è a piazza Cavour

Roma ha accolto un nuovo spazio dedicato all’architettura e al design contemporaneo: Roma Spazio Design, il progetto firmato Frattali Arredamenti, che ha inaugurato il 12 novembre scorso registrando oltre 600 presenze tra architetti, designer, imprese e appassionati del settore. L’apertura rappresenta anche un tassello importante per la città: nei locali di una ex banca rimasti in disuso per anni, all’interno dello storico Palazzo De Parente progettato da Gaetano Koch, prende nuova vita un luogo che unisce cultura del progetto, imprenditorialità italiana e visione internazionale. «Il nostro obiettivo – spiega Beatrice Frattali – è portare nel cuore di Roma un hub dove il design non sia solo esposto ma vissuto, progettato e sviluppato insieme ai professionisti.»

Sviluppato in collaborazione con Tecma e progettato negli interni dallo studio di Massimo Adario, Roma Spazio Design si propone come polo d’eccellenza dedicato al Contract: un ambiente dove architettura, interior design e innovazione dialogano in modo trasversale. I suoi 400 metri quadrati su due livelli ospitano una selezione curata dei migliori marchi italiani e internazionali, con un focus particolare sulla valorizzazione di aziende italiane che rappresentano la manifattura contemporanea, la qualità dei materiali e la ricerca tecnica.

L’apertura non è solo una novità per il settore, ma un intervento che restituisce alla città un luogo prestigioso, reinserendolo nel tessuto urbano come punto di incontro per professionisti e aziende. Nel cuore di piazza Cavour, una delle zone più iconiche della capitale, Roma Spazio Design diventa anche un segnale di rinascita degli spazi commerciali storici e di investimento imprenditoriale italiano. Roma Spazio Design ospiterà nei prossimi mesi incontri, talk, workshop e presentazioni di nuovi brand, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per architetti, imprese e operatori dell’arredamento contract.