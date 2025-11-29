A Villa Torlonia "serata moresca" con Nicoletta Campanella

Foto: Il Tempo

Gianfranco Ferroni 29 novembre 2025

Nel quartiere Nomentano di Roma, a Villa Torlonia, la Serra Moresca inserita nello storico parco ha ospitato Nicoletta Campanella, autrice ed editrice di Nicla Edizioni, arrivata per presentare in anteprima l’edizione 2026 della sua “Agenda della Giardiniera”. Il “fil rouge” del lavoro è il cappello, per evocare nello stesso tempo il giardiniere, che si protegge dal sole, e la proprietaria passeggia tra le aiuole del suo giardino. All’incontro hanno partecipato Federica Corsini giornalista del Tg2 Rai in qualità di moderatrice, Giovanna Alberta Campitelli vicepresidente dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Patrizia Fabri, designer della Antica Manifattura Cappelli, Beatrice Barni “maestro d’arte e mestiere” per la sua attività di ibridazione delle rose, Angelita Benelli presidente dell’Associazione Museo civico della Paglia e dell’Intreccio “Domenico Michelacci” di Signa.

Il museo è stato dedicato a Domenico di Sebastiano Michelacci, un contadino visionario che nel 1718 ebbe l’intuizione rivoluzionaria di coltivare il grano, non per fini alimentari ma per fini tessili: inaugurato nel 1997, racconta la storia delle trecciaiole, le donne che trasformarono un’umile fibra vegetale in opere d’arte attraverso la loro dedizione e pazienza. Nell’agenda, numerose le storie da ricordare, come quella di Sara Maranelli, che per quarant’anni ha venduto i suoi mazzolini di fiori sotto i portici, a Bologna. E quella della leggendaria Mary Gayley Senni, fondatrice del Roseto comunale di Roma.