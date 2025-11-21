A Roma l'investitura dei nuovi "Araldi di San Pio"

21 novembre 2025 a

In un clima di fervore spirituale che precede la chiusura del Giubileo e l'arrivo del Santo Natale, l’Associazione Araldi di San Padre Pio da Pietrelcina annuncia la solenne cerimonia di investitura dei nuovi Araldi di San Pio, un evento significativo per la comunità dei fedeli. La celebrazione si terrà sabato 22 novembre alle ore 16:30 presso la Chiesa di Santa Rita da Cascia alle Vergini, in Via dell’Umiltà 83, a Roma. La Santa Messa e il rito dell’investitura saranno concelebrati da Monsignor Lorenzo Pelati, Rettore della Chiesa, e da Don Nicola Gagliarde, attuale Presidente e Guida Spirituale degli Araldi di San Pio. Durante la funzione, il Priore Giovanni Pimpinella procederà alla consacrazione e all'investitura ufficiale dei nuovi membri.

L'evento vedrà la partecipazione di numerosi membri storici dell’Associazione e di personalità del mondo accademico e scientifico come il professor Cesare Iafrate, il professor Antonio Giordano e il professor Domenico Lamorte, oltre alla presenza di fedeli e devoti, tra cui Marisa, nipote di Padre Marciano Morra. L’Associazione è stata fondata per iniziativa dell’Arcivescovo Andrea Mugione e di Padre Marciano Morra, ultimo frate ad essere stato vicino a San Pio e storico coordinatore dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio a livello internazionale; oggi è guidata da Don Nicola Gagliarde, dal Priore Giovanni Pimpinella e dal Decano Magistrato Mario Dantino, che ne è anche il portavoce ufficiale.