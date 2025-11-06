"O Anche No" torna su Rai 3 l'8 Novembre con uno speciale sulle cure palliative

06 novembre 2025 a

a

a

Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali dedica una puntata speciale al tema delle cure palliative in occasione della Giornata Mondiale a esse dedicata. Un appuntamento per raccontare cosa significa accompagnare una persona nella fase più fragile e profonda: quella della malattia e del fine vita. Un racconto che dà voce a chi ogni giorno, con competenza e umanità, tutela la dignità delle persone e rende più umano il percorso della malattia.

La trasmissione partirà dall’Associazione Via di Natale di Aviano, in provincia di Pordenone, che dal 1989 offre ospitalità gratuita ai pazienti oncologici e ai loro familiari. A raccontarne la storia il professor Silvio Garattini, presidente dell’associazione e fondatore dell’Istituto Mario Negri. In Italia sono 38 gli hospice di ispirazione cristiana con un totale di 363 posti letto, pari a circa il 10% del totale nazionale. Tra queste esperienze si inserisce quella dell’Hospice Sacra Famiglia di Inzago (Milano), presentata da Paola Severini Melograni insieme alla direttrice Carla Dotti.

Sempre a Milano la trasmissione incontrerà VIDAS, che da oltre quarant’anni – sotto la guida di Ferruccio De Bortoli – si occupa di cure palliative domiciliari e in hospice, per adulti e bambini. Tra le iniziative più significative da loro promosse, la mostra fotografica e multimediale Con la voce – Storie di libertà di Valentina Tamborra, che racconta il vissuto dei siblings, i fratelli e le sorelle dei bambini malati. Il servizio si chiude con la musica dei Ladri di Carrozzelle, che per l’occasione regalano un brano pieno di speranza.

La puntata ospita anche le testimonianze di Stefano Massoli, marito di Laura Santi, morta nel luglio 2025 dopo una lunga battaglia per il diritto all’autodeterminazione nel fine vita, e di Mariapia Bonanate, giornalista e caregiver, che con sensibilità racconterà della malattia del marito. Due vicende che, pur avendo profondamente cambiato la loro vita, hanno aperto strade nuove e inattese di amore e di cura.

Non mancheranno le parole dei poeti e dei filosofi: le poesie di Dario Meneghetti, affetto da SLA, prenderanno voce grazie all’attore Giulio Farnese. Il filosofo e tanatologo Davide Sisto rifletterà invece su come intelligenza artificiale, social network e memoria digitale stiano cambiando il nostro rapporto con la morte. Spazio anche alle importanti riflessioni del senatore Franco Mirabelli, anch’egli affetto da SLA, che racconterà la sua esperienza personale e politica sul tema del fine vita, sottolineando l’urgenza di una riflessione collettiva e legislativa sulle cure palliative e sul diritto alla dignità. Il cinema sarà anche protagonista per guardare la fragilità umana con uno sguardo nuovo. Spazio per l’intervento di Valerio Mastandrea, attore e regista, che nel suo film “Nonostante” accompagna in un viaggio tra autobiografia e racconto universale. Le clip tratte dal suo film sono state realizzate in collaborazione con Rai Cinema e HT Film.

Nel corso della puntata spazio anche alle parole di Don Mario Cagna, assistente spirituale nella Rete di Cure Palliative della ASL 4 di Chiavari, che con la sua esperienza ricorderà l’importanza della cura spirituale accanto al percorso del fine vita. Un omaggio a chi ha saputo trasformare la sofferenza in speranza: Cicely Saunders, medico e infermiera che nel 1967 fondò il primo hospice moderno, dando vita a un approccio innovativo alle cure palliative. Il suo messaggio resta attuale: non solo curare la malattia, ma prendersi cura della persona nella sua interezza, rispettandone la dignità fino alla fine della vita.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Valeria Zanatta e Giulia Sarlo, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.