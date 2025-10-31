Mozzarella di Bufala DOP: Lactalis potenzia Mandara con un maxi investimento

31 ottobre 2025 a

Lactalis investe nel cuore della Campania: oltre 27 milioni di euro entro il 2028 per ampliare e modernizzare lo storico stabilimento Mandara, eccellenza nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il sito produttivo di Mondragone edificato negli anni ’80 sarà protagonista di una profonda trasformazione. L’obiettivo è chiaro: aumentare la capacità produttiva del 60%, passando da 6.000 a 10.000 tonnellate annue, e introdurre nuove linee dedicate all’innovazione e alla diversificazione dell’offerta anche in ottica di export. Già oggi, circa il 50% della produzione di mozzarella di bufala dello stabilimento è destinato all’export.

Il piano prevede la costruzione di un nuovo magazzino e di un caseificio all’avanguardia. Lo stabilimento, che si estende su 21.000 mq, impiega tra le 85 e le 130 persone, in base alla stagionalità della domanda.

“Siamo un gruppo che valorizza le produzioni locali” – dichiara Michele Fochi, General Manager di Castelli & Ambrosi – “Le nostre aziende mantengono vive le tradizioni nel pieno rispetto dei disciplinari, e possono al contempo beneficiare della forza di investimento e della rete globale di vendita di Lactalis: Mandara oggi rappresenta un’eccellenza del settore caseario, e vogliamo renderla sempre più protagonista nei mercati nazionali e internazionali”.

In Campania, Lactalis è presente con due stabilimenti entrambi in provincia di Caserta – Mandara a Mondragone e Berna a Piana di Monte Verna – per un totale di 240 dipendenti, 330 fornitori e un impatto economico stimato in 200 milioni di euro. Con questo investimento a Mondragone, Lactalis conferma la sua strategia: radicamento territoriale, innovazione e qualità per portare il meglio della tradizione casearia italiana nel mondo.