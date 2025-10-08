Core lancia Video Factory, la business unit dedicata alla produzione di contenuti video e vodcast

L'agenzia di corporate relations amplia la sua offerta multimediale integrando nuovi strumenti e soluzioni di comunicazione

Roma, 8 ottobre 2025 – Nel contesto corporate i video podcast rappresentano una nuova frontiera della comunicazione, uno strumento efficace che interpreta anche le tendenze del momento. In un panorama in cui la comunicazione aziendale evolve verso formati sempre più dinamici, Core ( corelations.it/ ) annuncia il lancio di “Core Video Factory”, la nuova business unit dedicata alla produzione di contenuti video e vodcast. Un’iniziativa pensata per rispondere alla crescente domanda di formati narrativi originali, capaci di coniugare storytelling e obiettivi strategici, rafforzando il posizionamento e l’identità delle imprese.

Con sedi operative a Roma e Milano, Core Video Factory si propone come partner strategico per la produzione di contenuti multimediali, in particolare video podcast progettati su misura per raccontare la visione, la cultura e gli obiettivi delle aziende e delle istituzioni. Aprendosi a nuove collaborazioni, Core mette a disposizione dei suoi clienti anche il suo studio di registrazione nella sede a Roma (piazza Margana nr. 19), in pieno Centro.

Grazie a una rete consolidata di giornalisti, creator, testimonial del mondo istituzionale e accademico, e un’importante serie di media partnership con le più importanti realtà editoriali italiane, offre un servizio completo: dall’ideazione alla produzione di format originali, fino alla distribuzione e campagne cross-platform.

“Core Vide Factory”: un hub creativo per aziende e content creator

Tra le prossime produzioni spicca “Includere” il vodcast del “Diversity & Inclusion Hub”, condotto dalla giornalista del Tg1 Nathania Zevi. Un format che racconta cosa significhi fare vera inclusione nel mondo del lavoro, abbattendo stereotipi e valorizzando modelli virtuosi.