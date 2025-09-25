Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio”

25 settembre 2025 a

“L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un proficuo dibattito sui temi che devono diventare un punto di riferimento concreto per chi vuole costruire il futuro dei nostri territori. Siamo convinti che avviare nuove politiche di investimento e puntare con decisione sulla formazione e sul dialogo tra amministratori, imprese e cittadini, sia la strada giusta da percorrere per affrontare insieme le sfide che ci attendono dopo il PNRR”. Lo ha detto Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio, intervenendo a Sperlonga all’apertura dell’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà nel cuore del centro storico amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità per un grande laboratorio di idee dedicato al futuro post-PNRR. Il Training Camp, che per questa edizione ha un nuovo format focalizzato su temi chiave come innovazione, sostenibilità e coesione, essenziali in un momento cruciale per la programmazione 2028-2034, è un’occasione di networking e crescita per gli amministratori del Lazio, per parlare di finanziamento europeo, politiche per la transizione digitale e ambientale, opportunità per i territori.