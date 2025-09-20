Europei di calcio in carrozzina, l'Italia si arrende all'Inghilterra

20 settembre 2025 a

Dopo la vittoria all’esordio contro la Danimarca, nella seconda giornata degli Europei in corso a Lignano Sabbiadoro, l’Italia del "Power chair football" si inchina all'Inghilterra campione d'Europa per 1-2, ma perde a testa altissima. Nella squadra Italiana di Powerchair Football - che gioca con le maglie della FIGC con la quale FIPPS ha un protocollo di intesa e collaborazione – e al match contro l’Inghilterra ha assistito anche il responsabile nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Giovanni Sacripante – milita anche la palermitana Irene Infantino, con la distrofia muscolare.

"In campo mi paragonano a Gattuso per la sua grinta, mi ci rivedo – racconta Irene, 19 anni –. Essere l’unica donna in squadra dà un messaggio forte: in uno sport meraviglioso come questo, dove l’inclusività riguarda anche il genere oltre che le disabilità, ci siamo anche noi”. L’Italia tornerà in campo domani alle 16.30 contro l’Irlanda e lunedì 22 alle 18.15 contro la Scozia. Alle semifinali di martedì 23 si qualificheranno le prime due di ogni girone, con le altre squadre che nella stessa giornata si giocheranno i piazzamenti nella graduatoria finale, con le finali previste per mercoledì 24. Tutte le partite dell’EPFA Nations Cup sono trasmesse sul canale YouTube della FIPPS.