GT Race Marbella conquista l'Italia: il nuovo paradiso delle supercar italiane in Spagna

Il club esclusivo di Puerto Banús si apre al mercato italiano con servizi su misura per i collezionisti e appassionati del Bel Paese. Una destinazione privilegiata a due ore di volo da Milano dove lusso mediterraneo e passione automobilistica italiana si incontrano.

Gli italiani e le auto: un amore che non conosce confini. Dai circuiti di Maranello alle strade della Riviera, la passione italiana per le quattro ruote ha sempre cercato nuovi orizzonti. Oggi, quegli orizzonti si chiamano GT Race Marbella, il club esclusivo che sta conquistando il cuore degli appassionati di supercar.

GT Race Marbella sta diventando rapidamente la meta preferita per chi cerca un'esperienza automobilistica di livello superiore. Non è un caso: la combinazione tra il glamour della Costa del Sol e l'eccellenza dei servizi offerti rappresenta l'evoluzione naturale per chi possiede gioielli su quattro ruote firmati Ferrari, Lamborghini o Maserati.

"Abbiamo notato subito l'interesse del mercato italiano," spiega Saud, uno dei soci fondatori Spagnoli del club. "I nostri connazionali apprezzano la qualità dei servizi e l'atmosfera familiare che abbiamo creato. Molti hanno case sulla Costa del Sol e finalmente hanno trovato un luogo dove le loro auto possono essere custodite e godute come meritano."

La posizione strategica di Puerto Banús, a soli 45 minuti dall'aeroporto internazionale di Málaga, rende GT Race Marbella facilmente raggiungibile dall'Italia. Un weekend lungo basta per godersi le strade panoramiche dell'Andalusia alla guida della propria supercar, sapendo di poter contare su servizi di livello assoluto. GT Race Marbella ha sviluppato pacchetti specifici per il mercato italiano, riconoscendo le esigenze particolari dei possessori di auto d'alta gamma del nostro Paese. Il servizio "car hotel" è particolarmente apprezzato dagli italiani che possiedono seconde case in Spagna: le auto vengono custodite in un ambiente climatizzato e sicuro, con possibilità di manutenzione programmata e detailing professionale.

"Molti nostri soci lasciano qui le loro auto durante l'inverno," racconta Daniel, l'altro socio fondatore italiano. "Sanno che quando arriveranno per le vacanze estive, troveranno la loro Ferrari o Lamborghini perfettamente mantenuta e pronta per essere guidata sulle splendide strade costiere." Il club offre inoltre un servizio di trasporto specializzato dall'Italia, permettendo ai membri di inviare le proprie auto a Marbella senza doversi preoccupare del viaggio. Un servizio che potrebbe conquistare diversi collezionisti italiani.

Uno degli aspetti più apprezzati dai soci italiani è l'opportunità di networking che GT Race Marbella offre. "Gli italiani sono naturalmente socievoli e amano condividere le loro passioni," osserva Saud, direttore del club. "I nostri eventi diventano occasioni per stringere nuove amicizie e, spesso, anche opportunità di business."

Le road trip organizzate dal club lungo le strade panoramiche dell'Andalusia hanno visto la partecipazione entusiasta di numerosi membri italiani, che apprezzano la possibilità di guidare in gruppo le proprie auto da sogno in un contesto sicuro e organizzato. La presenza del team RGB Racing, con la sua competenza tecnica di livello internazionale, attira particolarmente gli italiani più sportivi. "Molti nostri connazionali hanno il motorsport nel sangue," spiega Roberto Gómez del RGB Racing Team. "Offriamo loro la possibilità di portare le proprie auto in pista in totale sicurezza, con l'assistenza di professionisti che hanno vinto a Le Mans."

Questa combinazione tra servizi di altissimo livello, location esclusiva e competenza tecnica sta facendo di GT Race Marbella il punto di riferimento per gli appassionati italiani di supercar che cercano qualcosa di più di un semplice garage di lusso. Con l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Dubai previsto per il 2026, GT Race Marbella punta a consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato internazionale. "Dubai è un mercato strategico per noi," conferma uno dei soci. "La passione del lusso per l'automobile e l'apprezzamento per la qualità si sposano perfettamente con la nostra filosofia."

Per i possessori di supercar, GT Race Marbella rappresenta molto più di una destinazione: è l'evoluzione naturale di una passione che non conosce confini, dove il sole della Costa del Sol illumina il sogno automobilistico. Un investimento nell'eccellenza, a due ore di volo da casa. Perché la passione per le supercar non ha nazionalità, ma ha bisogno del setting giusto per essere vissuta appieno.