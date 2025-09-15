iENTRANCE debutta a Roma: ricerca e imprese unite per la sfida green e digitale

15 settembre 2025 a

Roma, 15 settembre 2025 – È stata presentata oggi a Roma, nell’ambito di NanoInnovation 2025, iENTRANCE (Infrastructure for ENergy TRAnsition and Circular Economy), la nuova infrastruttura di ricerca finanziata dal PNRR con oltre 70 milioni di euro. L’iniziativa nasce per mettere a disposizione di imprese, università e start-up strumenti scientifici avanzati e competenze multidisciplinari, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nei settori chiave dell’energia sostenibile, della transizione verde e delle tecnologie digitali.

La giornata di lancio ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e dell’industria, confermando la volontà di creare un ecosistema in cui scienza e impresa possano lavorare insieme per trasformare le idee in soluzioni concrete. Coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il coinvolgimento di INRiM, Sapienza Università di Roma, Politecnico di Torino, Università di Bologna e Università Roma Tre, iENTRANCE si configura come una rete distribuita di laboratori che operano in modo integrato e sinergico, diventando una piattaforma di riferimento europea per lo sviluppo di materiali e tecnologie di nuova generazione.

Durante l’evento sono state illustrate le potenzialità delle infrastrutture di ricerca: dalla microscopia elettronica e atomica per osservare i materiali al livello più profondo, alla spettroscopia e diffrazione per analizzarne le proprietà chimico-fisiche, fino alle tecniche avanzate di caratterizzazione e alla metrologia di precisione. Strumenti che non restano confinati alla ricerca di base, ma che trovano applicazioni concrete nella vita quotidiana: batterie più durature e sicure, celle solari più efficienti, materiali leggeri e resistenti per la mobilità sostenibile, processi produttivi a basso impatto ambientale e componenti elettronici affidabili e miniaturizzati.

Uno dei messaggi più forti emersi nel corso della presentazione è che iENTRANCE non si propone come semplice fornitore di accesso a laboratori, ma come partner per l’innovazione, capace di affiancare imprese e ricercatori in un percorso di crescita condivisa. Innovazione e trasferimento tecnologico, infatti, non sono atti puntuali ma processi complessi che richiedono confronto, collaborazione e continuità.

Grazie a questo approccio, iENTRANCE potrà offrire un’opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese italiane, che avranno accesso a competenze e tecnologie fondamentali per competere in mercati internazionali sempre più orientati alla sostenibilità.

“iENTRANCE non è solo un insieme di laboratori all’avanguardia – le parole del coordinatore CNR Vittorio Morandi - ma una comunità aperta e collaborativa in cui ricerca, imprese e istituzioni possono lavorare insieme per trasformare conoscenza in progresso sostenibile, condividendo risultati che appartengono a tutto il Paese e alle nuove generazioni.”“La nostra missione è andare oltre il semplice dato – ha concluso Alfredo Picone, manager di iENTRANCE - trasformiamo l’informazione in conoscenza capace di risolvere problemi concreti, valorizzando ogni risultato attraverso i più moderni strumenti digitali e rendendolo un patrimonio condiviso e duraturo.”

Dopo il successo della giornata inaugurale, l’appuntamento con iENTRANCE prosegue mercoledì 17 settembre, sempre all’interno di NanoInnovation 2025, con una sessione dedicata agli scenari futuri della ricerca e alle opportunità di collaborazione per imprese e centri di innovazione. L’incontro sarà un’occasione per approfondire i percorsi di trasferimento tecnologico e confrontarsi direttamente con i partner del progetto.