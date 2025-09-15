Fieg: "Grazie al Governo e al Parlamento per l'attenzione al settore"

15 settembre 2025 a

“Gli editori della FIEG con le loro testate, cartacee e online, sono impegnati a realizzare ogni giorno una informazione attendibile, libera e indipendente. Leggere che il Presidente del Consiglio ritiene che una informazione attendibile, libera e indipendente rappresenti un valore insostituibile per la nostra democrazia conferma quanto abbiamo sempre sostenuto con la nostra attività e con le campagne contro la cattiva informazione, soprattutto quella veicolata attraverso i social”. Ha così commentato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti, il messaggio di saluto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per i cinque anni del Domani.

“Condivido il messaggio del Presidente del Consiglio e confido – ha affermato Riffeser – che il Governo e il Parlamento continueranno ad assicurare anche nei prossimi anni le condizioni, normative ed economiche, affinché la stampa possa svolgere concretamente il proprio compito, contrastando il dilagare della cattiva informazione e garantendo il pluralismo dell’informazione previsto dall’art. 21 della Costituzione”.