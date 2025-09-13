Il 17 settembre nasce la Fondazione RECOCER, la prima Comunità di Energia Rinnovabile in Italia con la Comunità Collinare del Friuli

13 settembre 2025 a

Il 17 settembre 2025 i 16 Sindaci dei Comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli firmeranno l’atto costitutivo della Fondazione RECOCER (Regia Coordinata per le Comunità Energetiche Rinnovabili), la prima Fondazione in Italia creata per gestire una Comunità di Energia Rinnovabile.

L’iniziativa è l’evoluzione del Progetto RECOCER, avviato nel 2021 con il supporto tecnico-scientifico del Politecnico di Torino – Energy Center, che ha fornito le competenze necessarie per avviare le prime Comunità di Energia Rinnovabile e sostenere i Comuni interessati. Grazie a questo percorso, la Comunità Collinare ha realizzato a oggi 35 impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, per oltre 2 megawatt complessivi, interamente finanziati dalla Regione FVG con 5,4 milioni di euro.

La Fondazione ha l’obiettivo di coordinare e rafforzare il percorso della Comunità di Energia Rinnovabile, soggetto giuridico aggregatore che riunisce produttori e clienti finali, i quali condividono l’energia prodotta da impianti rinnovabili utilizzando la rete di distribuzione pubblica e possono gestire anche investimenti privati. Questo modello permette di produrre e consumare energia pulita in loco, accelerare il percorso di decarbonizzazione e generare benefici economici, ambientali, sociali e culturali per la collettività. La forma giuridica adottata, la Fondazione di partecipazione, è stata individuata come la più adeguata per assicurare governance energetica territoriale, efficienza e partecipazione attiva di cittadini, imprese e istituzioni, senza finalità speculative e con vantaggi concreti anche in termini di riduzione dei costi energetici.

Il ruolo centrale della Comunità Collinare del Friuli si esprime inoltre nella definizione di standard condivisi e in un approccio coordinato che valorizza le sinergie tra Comuni e soggetti privati, con una visione di lungo periodo per la transizione energetica.