Massimo Imparato virale su TikTok con la sua visione imprenditoriale

Luca Rossignoli 10 settembre 2025

Massimo Imparato è un nome ormai noto nel panorama imprenditoriale italiano. CEO e fondatore di AGL Aste Immobiliari, ha trasformato un settore complesso come quello delle aste giudiziarie in un modello retail e digitale accessibile a famiglie e investitori. Dopo aver raccontato il suo percorso nel libro Ho Imparato e aver portato le dinamiche del settore al grande pubblico con la serie La migliore offerta su Prime Video, oggi conquista anche TikTok, il social più amato dalle nuove generazioni. Ed è proprio qui che Imparato ha trovato una nuova dimensione comunicativa. Sul profilo @massimo_imparato, i suoi contenuti raggiungono decine di migliaia di visualizzazioni e generano un dialogo costante con un pubblico eterogeneo: giovani curiosi, aspiranti imprenditori, famiglie in cerca di ispirazione. In poche settimane i video hanno superato le centinaia di migliaia di visualizzazioni, con un seguito in rapida crescita e un engagement che conferma la forza del suo approccio, lo stesso che ha trasformato AGL in una rete con oltre 140 uffici in tutta Italia.

I contenuti sono diretti e autentici: pillole di mindset, aneddoti personali, spiegazioni semplici sul funzionamento delle aste, spezzoni motivazionali e dietro le quinte del lavoro quotidiano in AGL. Ogni video riflette lo stesso stile che lo ha reso riconoscibile come imprenditore: niente fronzoli, ma messaggi chiari e concreti, pensati per chi vuole imparare a crescere. La forza di Imparato su TikTok sta nella sua capacità di parlare il linguaggio delle nuove generazioni senza perdere autorevolezza. In un panorama dove molti imprenditori faticano a comunicare sui social, il suo profilo rappresenta un caso unico: è riuscito a trasformare un tema di nicchia come le aste giudiziarie in un racconto coinvolgente, accessibile e vicino al vissuto di chi guarda.

La community risponde con entusiasmo. Ogni video genera commenti, domande e condivisioni: c’è chi trova spunti per avvicinarsi al mondo delle aste, chi si lascia motivare dai suoi messaggi di resilienza, e chi semplicemente riconosce nella sua storia personale un esempio di riscatto e determinazione. TikTok non è quindi un divertissement, ma un tassello strategico della visione comunicativa di Imparato. Dopo i libri, la televisione e i podcast, il social diventa il suo nuovo palcoscenico: un canale che gli permette di portare la sua esperienza imprenditoriale davanti a un pubblico globale, giovane e in continua crescita. Con questo approccio, Massimo Imparato dimostra come i social non siano soltanto luoghi di intrattenimento, ma strumenti potenti di formazione, ispirazione e crescita personale.