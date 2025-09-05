Vicenzaoro, segui l'evento di apertura: la diretta streaming | VIDEO

05 settembre 2025 a

Con 1.200 brand espositori da 30 Paesi, oltre 600 buyer da 62 nazioni, più di 30 ore di eventi su mercato orafo, nuove rotte dell'export, tendenze di stile, sostenibilità, intelligenza artificiale e formazione, apre Vicenzaoro September, l'edizione di settembre del salone internazionale b2b di Italian Exhibition Group per la gioielleria, oreficeria e orologeria contemporanea. L'evento di apertura in diretta streaming nel player qui di seguito e a questo link . Buona visione.