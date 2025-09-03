Dalla Chiesa, Isabella Rauti: "La memoria diventa impegno morale"

03 settembre 2025 a

Il 3 settembre 1982, nell'attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l'agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo. Oggi, a distanza di 43 anni dalla strage, "il ricordo si fa dovere" e "la memoria diventa impegno morale". Lo ha scritto su X il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti.

"Rinnovo il mio omaggio a queste vite spezzate, testimonianze di coraggio, dedizione al servizio e profondo senso delle Stato e delle Istituzioni, fino all'estremo sacrificio. L'esempio di Dalla Chiesa, l'attaccamento alla divisa dell'Arma dei carabinieri, i valori fondanti del suo impegno: legalità, giustizia, rigore, sono tutt'ora pilastri e riferimenti per coloro che indossano l'uniforme ed ogni giorno perseguono con determinazione la lotta contro ogni forma di mafia e di criminalità organizzata", ha aggiunto.