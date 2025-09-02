Nice Disco, Lazza protagonista di un DJ set esclusivo

02 settembre 2025 a

a

a

Il Nice Disco, uno dei locali di riferimento della nightlife capitolina, annuncia una serata straordinaria: venerdì 5 settembre 2025 il celebre rapper e produttore milanese Lazza sarà protagonista di un DJ set esclusivo a partire dall’1:30 in Viale Maurizio Barendson, Roma. L’ingresso sarà consentito solo ai maggiori di 19 anni. Artista poliedrico e innovativo, Lazza è tra i nomi più autorevoli e apprezzati della scena urban italiana. Con 46 dischi d’Oro e 85 dischi di Platino conquistati nel corso della sua carriera, ha saputo unire la potenza del rap a sonorità che spaziano dall’elettronica alle contaminazioni classiche, portando la sua musica a milioni di ascoltatori.

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con la hit Cenere, diventata un fenomeno di costume e uno dei brani più ascoltati dell’anno, Lazza ha calcato i palchi più prestigiosi del Paese, consolidando ulteriormente la sua statura artistica. Recentemente è stato protagonista di un evento epocale: il sold out allo stadio San Siro di Milano lo scorso luglio, con oltre 50.000 spettatori, un traguardo che lo consacra tra i grandi della musica italiana.

Il DJ set al Nice Disco offrirà al pubblico romano l’opportunità di vivere l’energia e la creatività dell’artista in una dimensione unica e coinvolgente. Una notte che si preannuncia memorabile, destinata a entrare tra gli appuntamenti più importanti della programmazione del club. Con eventi di questo calibro, il Nice Disco si conferma tra i protagonisti assoluti della nightlife romana, capace di proporre esperienze musicali di altissimo livello e di portare sul proprio palco artisti di fama nazionale e internazionale.

