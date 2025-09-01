Musica alla Fiera mondiale del Peperoncino: da Rovazzi a The Kolors batte il cuore piccante di Rieti

Fabrizio Finamore 01 settembre 2025 a

La musica è ancora una volta protagonista dell’edizione 2025 della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Fino al 7 settembre, infatti, il centro storico di Rieti si anima non solo di profumi, sapori e colori, ma anche dei grandi nomi della scena italiana che salgono sul palco di Piazza Mazzini grazie alla nuova partnership con Radio 105 e Radio Subasio. Dopo la partenza il 29 agosto con Mr. Rain, e a seguire agli appuntamenti con Fred De Palma e Aka 7even, il 2 settembre arriverà l’energia di Disco Mania, il 3 settembre salirà sul palco Fabio Rovazzi, il 4 sarà protagonista Sarah Toscano, il 5 Mietta, il 6 Leo Gassmann, fino al gran finale del 7 settembre con i The Kolors, attesissimi dal pubblico.

Un cartellone musicale così ricco si inserisce in un programma che, come ogni anno, renderà la Fiera del Peperoncino uno degli appuntamenti più attesi del Lazio. Per la sua sedicesima edizione, la manifestazione si presenta con una novità di rilievo: la durata si amplia e passa dai consueti cinque giorni a dieci, una scelta pensata per permettere all’enorme numero di visitatori – oltre 200.000 nell’ultima edizione – di godere appieno di tutte le iniziative in calendario.

Tra showcooking, convegni, mostre e spazi artistici, il centro storico di Rieti si trasforma in un percorso diffuso con più di duecento stand e con il cuore pulsante nella straordinaria esposizione campionaria di circa seicento varietà di peperoncini provenienti da ogni angolo del mondo. Un evento che mantiene anche la sua vocazione internazionale: quest’anno saranno sei i Paesi ospiti con delegazioni ufficiali – Angola, Ecuador, Marocco, Messico, Ungheria e Vietnam – che arricchiranno la Fiera con culture e sapori lontani.

“La città si prepara a una grande sfida – ha dichiarato il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi,- con un format di dieci giorni che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, privati e associazioni. La Fiera del Peperoncino è la dimostrazione concreta di come il nostro territorio possa crescere puntando su cultura, sport e turismo.”

Con queste premesse, l’edizione 2025 della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino non sarà soltanto un viaggio tra sapori, tradizioni e culture, ma anche una vera e propria rassegna musicale capace di richiamare pubblico da tutta Italia con un cast in grado di unire generazioni e stili diversi, pensato per trasformare ogni sera in una festa collettiva.

La Fiera si conferma dunque anche come palcoscenico musicale capace di dare nuova identità e vitalità a Rieti. E se il fuoco del peperoncino accenderà i palati, sarà la musica ad accendere le piazze, confermando questa manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi e coinvolgenti dell’estate italiana.

