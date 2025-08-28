"Sparare nelle narici", il commento shock contro Salvini per bloccare il Ponte

28 agosto 2025 a

«Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici?». Lo ha scritto tale giovanni.talli su Instagram riferendosi al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Un leone da tastiera probabilmente, che riflette il clima di tensione che si respira giornalmente e col quale si ritrovano a combattere leader di maggioranza e non solo. A ogni modo, è solo una delle tante minacce e intimidazioni che hanno come bersaglio il segretario Lega.

Il motivo? L’ex ministro degli interni, allora messo alla gogna per avere difeso i confini italiani e processato ante tempore dalla solita sinistra, oggi nelle vesti di ministro delle Infrastrutture ha sbloccato l’iter realizzativo del Ponte sullo Stretto. Un traguardo riconosciuto a livello internazionale, che però non soddisfa i così detti No-Ponte. Gli amici dei violenti No-Tav, i fautori dell’immobilismo. Guai, dicono loro, a lavorare per lo sviluppo della Nazione, per un Italia più veloce in termini di mobilità e commercio. Ma sì sa, ai compagni oggi mancano le idee e odio e violenza sono l’unica arma a loro disposizione.

Intanto, lo stesso Salvini ha denunciato il commento del «pacifista-rosso» assicurando al mittente una bella querela. «Eccoli i tolleranti e rispettosi- ha tuonato il leader del Carroccio- Questo “signore”, per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccio». «Al loro odio- ha aggiunto riferendosi agli antagonisti- rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant’anni finalmente il ponte si farà)». Non resta che attendere settembre per l’apertura dei cantieri, tra minacce e isterie di chi è contrario a priori solo perché sarà il Ponte di Salvini, il Ponte della destra.