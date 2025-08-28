Elly Schlein, la cantonata social su Meloni: Il video clamoroso
"Segretaria, ogni sua parola viene subito smentita dai fatti. Per questo, le esprimiamo tutta la nostra solidarietà". Queste le parole che accompagnano il video postato sul profilo Facebook di Fratelli d'Italia che smentisce (per l'ennesima volta) Elly Schlein, segretaria del Pd. Un video nel quale si vede Schlein attaccare da un salotto televisivo la Premier, accusandola di "uscire poco dal palazzo" e di stare "poco tra le persone", poiché, secondo la leader dem, "avrebbe paura del dissenso".
Ma mai parole furono meno profetiche. Perché subito dopo ecco apparire Giorgia Meloni in un incontro pubblico che incassa una lunghissima standing ovation, circondata a decine di persone che l'applaudono fragorosamente. Insomma, l'esatto contrario di quanto sostenuto da Elly Schlein. Guarda il video