Paura sulle montagne russe: sospesi nel vuoto a causa di un guasto

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma dedicato al cinema. Alle 14:40 circa, un improvviso guasto tecnico ha bloccato la corsa dell’Aktium, una delle giostre più spettacolari del parco, lasciando una quindicina di persone, tra cui quattro minori, nel vuoto, fermi a diverse altezze lungo il percorso.



Lanciato l'allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco ha reagito immediatamente all’allarme, inviando sul posto la squadra territoriale di Pomezia, supportata da un’autoscala e dal Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in interventi in altezza. I vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente il parco e, con estrema prudenza, hanno iniziato le manovre di recupero.

Si è trattato di un’operazione con corde, imbracature e tecniche di arrampicata sono state impiegate per recuperare i passeggeri a terra in totale sicurezza. L’autoscala ha consentito di raggiungere le carrozze rimaste bloccate nei punti più elevati, mentre i soccorritori, passo dopo passo, liberavano i visitatori.

Chi si trovava a Cinecittà World ha assistito a uno spettacolo insolito e ad alto tasso di adrenalina. Le carrozze, immobili sul punto più alto del tracciato, hanno catturato l’attenzione dei presenti, tra cui la famiglia di Piergiorgio Benvenuti, che ha raccontato di aver vissuto minuti interminabili osservando le operazioni di salvataggio.

Le immagini scattate sul posto mostrano un quadro impressionante: caschi gialli dei vigili del fuoco, l’autoscala rivolta verso il cielo, corde tese e tecnici SAF sospesi a decine di metri d’altezza, come in un set cinematografico. Ma quella che sembrava una scena da film era, in realtà, un intervento reale.

Nonostante la paura, la vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi. Tutti i passeggeri sono stati messi in salvo e riportati a terra. Dopo aver abbandonato la giostra, hanno potuto riabbracciare i propri cari e lasciarsi alle spalle lo spavento.

Il sollievo si è diffuso tra i presenti, sostituendo l’ansia che aveva avvolto alcune famiglie. La professionalità dei vigili del fuoco ha trasformato un potenziale blocco in un’operazione impeccabile, che ha restituito serenità a visitatori e famiglie.