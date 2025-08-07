PullaStore.it: la nuova casa dei collezionisti che trasforma ogni acquisto in un'esperienza geek

Gli appassionati di manga, figures, funko-pop e card da collezione hanno una nuova casa: ecco a voi svelato il sito che sta letteralmente stregando tutti

Ai nerd e agli appassionati di geek non serviva di certo un altro e-commerce per acquistare oggetti o prodotti. Di quelli il web è strapieno. Ma una realtà che li riunisse insieme, andando cioè oltre la semplice compravendita di articoli, beh questo mancava decisamente. E se poi quel venditore in realtà si scopre essere un collezionista proprio come te, tutto assume un significato differente.

Ecco perché, in poche parole, PullaStore.it ha saputo in poco tempo far breccia nel cuore di migliaia di fan amanti di fumetti, manga, carte collezionabili (e tanto altro) che fanno capo ai più famosi brand della fiorente cultura nipponica: da Dragonball a Yu-Gi-Oh, dai Pokémon fino ad arrivare a One Piece. Da collezionista a collezionista, da fan a fan. La vendita che diventa esperienza a 360°.

Perché PullaStore è un sito diverso dagli altri

Il sito in effetti si pone proprio questo obiettivo. Creare una connessione fra gli utenti. Far incontrare le varie fanbase con lo scopo di scambiarsi opinioni, discutere delle ultime novità, parlare insieme dei rispettivi interessi e confrontarsi sulle collezioni. Non a caso i canali social di Pulla Store sono seguitissimi: dalle live su TikiTok, alle chat su Telegram fino ad arrivare alle stories su Facebook e Instagram.

Un fenomeno che merita davvero di essere approfondito. Del resto la cultura giapponese, anche sul fronte dell’animazione e dell’industria ludica, si nutre di questo. Va da sé quindi che il sito ha saputo rispondere ad un’esigenza già presente tra gli appassionati del genere. Che ora, indubbiamente, hanno lo spazio perfetto nel quale dar libero sfogo alle proprie passioni.

I punti di forza del sito

Chiaramente, sarebbe fuorviante dire il contrario, nel suo ruolo di negozio virtuale Pulla Store è in grado di soddisfare al 100% i bisogni del cliente. Anche di quello più esigente. E il fatto di entrare a far parte della community rappresenta un ulteriore vantaggio anche dal punto di vista economico: scontistiche dedicate, prodotti esclusivi, anteprime.

E poi la cura quasi maniacale del packaging. Come detto acquistando sul sito si entra in contatto con altri collezionisti che stanno semplicemente dall’altra parte del “bancone”. Ma chi vende sa benissimo il valore che un singolo oggetto può avere in chi lo sta comprando: per questo l’imballaggio delle spedizioni - velocissime: entro 48 ore la merce viene consegnata a casa - è prova di danno.

