“Il vetro è verde, il green è AMA”: al via la nuova campagna per la raccolta del vetro nella Capitale

06 agosto 2025 a

a

a

È partita in questi giorni la nuova campagna di comunicazione ideata da AMA per promuovere la raccolta differenziata del vetro nella Capitale. Con il claim “Il vetro è verde, il green è AMA”, l’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e attività commerciali sull’importanza di un conferimento corretto e costante, valorizzando i comportamenti virtuosi come leva di trasformazione urbana e ambientale.

Un messaggio che arriva in un momento significativo: nel primo semestre del 2025, Roma ha superato le 40mila tonnellate di vetro raccolte e avviate al riciclo. Un dato che conferma la crescente attenzione della città verso pratiche sostenibili e l’efficienza del sistema di raccolta introdotto da AMA.

“La nuova campagna – spiega il presidente di AMA, Bruno Manzi – nasce con l’obiettivo di consolidare un gesto ormai entrato nella quotidianità di moltissimi cittadini romani. Superare le 40mila tonnellate è il risultato di un impegno condiviso, che vogliamo continuare a sostenere e far crescere ulteriormente”.

La raccolta proviene in gran parte dalle utenze domestiche, supportate da una rete di oltre 10mila campane verdi distribuite capillarmente su tutto il territorio comunale. Un contributo rilevante arriva anche dalle utenze non domestiche, in particolare bar, ristoranti e altre attività del settore ristorazione, coinvolte in progetti specifici di raccolta dedicata.

Il vetro rappresenta uno dei materiali più sostenibili in assoluto: può essere riciclato all’infinito senza perdita di qualità. Conferirlo correttamente significa pertanto risparmiare energia, ridurre il consumo di risorse e rendere più efficiente il ciclo industriale.

AMA ricorda alcune semplici regole per una raccolta di qualità: inserire il vetro senza buste, separare tappi e coperchi (quelli in plastica o metallo vanno nel multimateriale, quelli in sughero nell’organico), non introdurre nelle campane materiali estranei come specchi, lastre, lampadine che vanno conferiti nei Centri di raccolta.

Accanto alla raccolta, proseguono le azioni di potenziamento del servizio, con maggiore presidio nelle aree più frequentate, e delle attività informative sul territorio. L’obiettivo è duplice: aumentare la quantità di vetro raccolto e migliorarne la qualità, per un trattamento più efficiente e un riciclo realmente efficace.

Il traguardo raggiunto nei primi sei mesi dell’anno rappresenta un segnale positivo e concreto, ma anche una base da consolidare. La campagna “Il vetro è verde, il green è AMA” si inserisce in questo percorso, con l’ambizione di accompagnare Roma verso un modello urbano sempre più sostenibile, a partire da semplici gesti quotidiani.