Aulab introduce la prima certificazione italiana per Web Application Developer

05 agosto 2025 a

a

a

Aulab, la prima tech school italiana parte del gruppo Multiversity, segna un nuovo traguardo nella formazione digitale: è la prima realtà in Italia a integrare nei propri percorsi la possibilità di ottenere la certificazione ufficiale di *Web Application Developer*, rilasciata da Certipass, ente accreditato da Accredia.

La certificazione, conseguibile al termine dei corsi Aulab tramite un esame finale, attesta competenze pratiche nello sviluppo di applicazioni web ed è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, offrendo un titolo spendibile per entrare nel settore tech o riqualificarsi in una professione ad alta occupabilità.

L'iniziativa arriva in un momento di forte crescita per il settore IT. Secondo il Rapporto Excelsior 2024 di Unioncamere e ANPAL, le imprese italiane prevedono oltre 90.000 assunzioni di professionisti IT nei prossimi dodici mesi. Tra i profili più richiesti spiccano web developer, AI developer e specialisti in cybersecurity.

Formarsi oggi come sviluppatore web significa acquisire competenze essenziali per creare soluzioni digitali sempre più centrali nella vita quotidiana. Aulab risponde a questa esigenza con un metodo intensivo e accessibile, pensato per coniugare teoria, pratica e orientamento al lavoro. Con oltre 10.000 studenti formati e una rete di oltre 800 aziende partner, Aulab si conferma punto di riferimento per chi vuole costruire una carriera solida nel tech.