Acnerevolution: la clinica digitale per l'acne tra tecnologia e medicina personalizzata

Luca Rossignoli 29 luglio 2025 a

a

a

Più compliance, meno attese, risultati reali: così una startup nata dall’incontro tra medicina, tecnologia e ascolto ha trasformato il modo di curare l’acne.

C’è un luogo dove i brufoli non sono un tabù, ma il punto di partenza per un cambiamento concreto. Un luogo digitale, ma profondamente umano. Questo è lo spirito di Acnerevolution, la prima clinica digitale italiana interamente dedicata all’acne e alla pelle grassa. In poco più di un anno ha già seguito oltre 21.800 pazienti, rivoluzionando l’approccio tradizionale alla dermatologia.

Fondata nel 2024 da Ines Mordente, divulgatrice scientifica e autrice del libro “Acnerevolution – La tua pelle, la tua rivoluzione”, insieme ai medici Riccardo Cassese (area tech) e Francesco Puglia (operations), Acnerevolution nasce da un’intuizione semplice ma potente: curare l’acne richiede tempo, costanza e un’alleanza terapeutica solida. Elementi che il sistema sanitario tradizionale fatica a garantire.

In questo contesto, clinica digitale per l’acne non è solo una definizione tecnica, ma una nuova visione: Acnerevolution ha trovato nella telemedicina e nella tecnologia strumenti concreti per avvicinare le persone alla cura, senza rinunciare alla qualità.

Telemedicina e tecnologia: una nuova via per la cura dell’acne

I numeri parlano chiaro:

L’età media dei pazienti è di 24 anni, ma il range va dai 15 ai 45 anni, a conferma che l’acne è una condizione trasversale che può compromettere l’autostima a ogni età.

Il percorso terapeutico ha una durata media di 12 mesi, seguito da una fase di mantenimento priva di farmaci, fondamentale per consolidare i risultati.

“Il 36,8% dei nostri pazienti in terapia ha effettuato almeno tre visite in un anno. Di questi, il 60% ha scelto un percorso digitale o ibrido. La comodità di accesso favorisce l’aderenza al protocollo,” spiega il dott. Riccardo Cassese. “La telemedicina non è un compromesso, ma un’opportunità. Permette un monitoraggio costante, previene le ricadute e rafforza il rapporto medico-paziente. E i pazienti lo percepiscono: si fidano, tornano, guariscono.”

Una piattaforma umana, un team multidisciplinare

Alla base di tutto c’è una piattaforma digitale avanzata, progettata per essere intuitiva e personalizzata. Il team è composto da medici formati internamente secondo protocolli proprietari, con particolare attenzione alla privacy, all’aderenza terapeutica e alla centralità del paziente.

“Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza clinica eccellente, anche a distanza,” sottolinea il dott. Francesco Puglia.

Una rivoluzione culturale, oltre che clinica

Acnerevolution è anche una rivoluzione culturale: con una community Instagram che conta oltre 15.000 follower attivi, è diventata un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili e supporto emotivo.

Il libro di Ines Mordente è ormai una guida per migliaia di giovani che vogliono comprendere la propria pelle e smettere di sentirsi sbagliati.

Dopo il successo della prima stagione di “SOS Acne”, il primo reality italiano dedicato a pazienti reali in cura con la clinica digitale, la seconda stagione è in produzione in collaborazione con Real Time. Una conferma che la pelle – e le sue storie – può essere raccontata con delicatezza, ironia e verità.

Academy, Intelligenza Artificiale e partnership strategiche

Il 2025 segna una nuova fase di crescita. A settembre sarà lanciata una nuova UX/UI ancora più fluida e personalizzata, pensata per ottimizzare l’esperienza utente.

Contemporaneamente nascerà Acnerevolution Academy, un programma di formazione per medici e operatori sanitari basato sul metodo sviluppato dal team.

È in fase avanzata anche l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, che supporterà i pazienti fin dal primo contatto, automatizzando il triage e migliorando la personalizzazione dell’assistenza.

Numerosi brand della skincare e del pharma stanno siglando partnership con Acnerevolution, dando vita a campagne educative, progetti di ricerca e contenuti co-creati.

Chi è Acnerevolution

Acnerevolution è la prima clinica digitale italiana interamente dedicata alla cura dell’acne e della pelle grassa. Fondata da Ines Mordente, Riccardo Cassese e Francesco Puglia, unisce l’efficacia della telemedicina, la professionalità di un team medico dedicato e la forza di una community reale. Oggi segue oltre 21.000 pazienti all’anno, con un protocollo terapeutico personalizzato basato su continuità, ascolto e risultati concreti.

www.acnerevolution.it

[email protected]