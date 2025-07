URANIA NEWS sbarca su Rakuten tv: è il primo canale italiano di news

22 luglio 2025 a

URANIA NEWS, canale 260 del digitale terrestre, è disponibile da oggi anche su Rakuten TV, una delle principali piattaforme internazionali FAST (Free Ad-supported Streaming TV) presente in 43 paesi europei, consolidando così la propria presenza sul mercato dopo il lancio di successo su Samsung TV Plus dello scorso maggio. URANIA NEWS, “la TV delle istituzioni e delle imprese”, diventa il primo canale italiano di informazione e approfondimento presente su Rakuten TV, affiancandosi a un bouquet di emittenti internazionali selezionati tra cui: The Guardian TV, Reuters TV, Newsworld, CNN, Bloomberg. Il lancio su Rakuten TV si inserisce nella strategia multipiattaforma e di diversificazione della distribuzione del canale. Infatti, dopo l’ingresso su Samsung TV Plus e la presenza sul digitale terrestre (canale 260), URANIA NEWS punta a raggiungere un pubblico ancora più ampio su tutte le principali piattaforme CTV (connected TV) e FAST, un nuovo mercato in rapida crescita che sta trasformando le modalità di fruizione dei contenuti televisivi.

In Italia, secondo gli ultimi dati Auditel-IPSOS il numero di Smart TV ha recentemente superato i 23 milioni di unità, crescendo del 97% negli ultimi 5 anni. Questo traguardo segnala che più del 55 % delle televisioni possedute dalle famiglie italiane è connesso a internet. Grazie a Samsung TV Plus e ora a Rakuten TV, URANIA NEWS potrà raggiungere tutte le Smart TV italiane, consolidando la propria presenza nel salotto digitale moderno e raggiungendo un pubblico diversificato, connesso e attento alle nuove forme di informazione.

Giampiero Zurlo, editore e Presidente di URANIA, ha dichiarato: «Dopo i risultati molto positivi ottenuti su Samsung TV Plus - dove stiamo registrando fino a 400.000 utenti unici alla settimana, con una media di 50.000 utenti unici al giorno, e picchi di total viewers superiori ai 100.000 - l’arrivo su Rakuten TV conferma la nostra visione: portare informazione, approfondimento e dialogo tra istituzioni e imprese sulle piattaforme dove si sta spostando l’attenzione del pubblico. Siamo il primo canale italiano di news su Rakuten, a conferma della qualità e dell’unicità della nostra proposta editoriale. Vogliamo cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove Smart TV e dai canali FAST per parlare a un pubblico sempre più ampio, giovane e digitale che predilige la visione su Smart TV e app gratuite, offrendo agli investitori nuovi formati pubblicitari, branded content e soluzioni innovative per la comunicazione». «Con il lancio di URANIA NEWS, grazie all’accordo con la piattaforma Rakuten TV - aggiunge Guido Fermetti, CEO di Persidera Media - confermiamo