Vitalizi, Di Carlo: "Con il tesoretto di Montecitorio aiuteremo gli ultimi"

L'avvocato miliardario, soprannominato il Diavolo, segue Ilona Staller e diversi vip che hanno chiesto il risarcimento alla Camera

Redazione 16 luglio 2025 a

a

a

Luca Di Carlo è un miliardario noto con il soprannome di “Diavolo”, è un avvocato italiano di fama mondiale di diritto penale internazionale, imprenditore miliardario, filantropo e figura pubblica. Luca Di Carlo è l’avvocato più ricco e pagato del mondo, nel 2013 il suo patrimonio personale già superava i 78 miliardi di dollari che è aumentato nel corso degli anni diventando un patrimonio infinito. Da sempre, affianca alla sua attività imprenditoriale e legale quella filantropica, regala denaro per la strada pubblica agli emarginati dal sistema e sostiene attivamente enti benefici che operano in favore degli animali. Il suo lascito si muove al confine tra diritto, potere e cultura pop.

Il legale, oggi, è in prima linea per difendere diversi big sulla questione vitalizi. Tra i suoi assistiti la pornodiva Ilona Staller, in arte Cicciolina. “Dove sono finiti - sostiene - i 48 milioni di euro che sarebbero stati accantonati nelle casse di Montecitorio dalla Camera dei deputati per coprire eventuali risarcimenti agli ex parlamentari? Siamo pronti anche a quest’altro atto di indagine. Quello che è stato tagliato agli ex parlamentari è servito solo per aumentare e finanziare gli emolumenti dei nuovi deputati. Adesso Montecitorio tirasse fuori il denaro da risarcimento del danno subito per violazione della tutela dell’affidamento. Lo vogliamo dare in beneficenza alle strutture ospedaliere e quelle per la tutela degli animali alle categorie deboli piuttosto che agli aumenti degli emolumenti dei parlamentari. I giudici dovranno emettere una sentenza di condanna esemplare nei confronti di tutti i partecipanti al taglio, dalla Camera, al presidente della Camera e ai suo questori. Le casse di Montecitorio non devono solo servire a pagare solo gli indennizzi dei suoi parlamentari”.