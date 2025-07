Roma, dal 10 luglio il San Lorenzo Festival a Piazzale Del Verano

10 luglio 2025 a

Dal 10 luglio apre un nuovo spazio a Roma, a Piazzale Del Verano nasce un Cinema, una piazza dove incontrarsi e parlare del presente, del mondo di oggi in una trasformazione irruente e senza precedenti.

Lo facciamo con ospiti unici, che custodiscono quelle pietre preziose ed inestimabili di cui abbiamo bisogno per resistere e crescere ancora: le Storie.

Solo nel mese di luglio avremo il film del padre di Carlo, Luca e Silvia Verdone “Mario Verdone: il Critico viaggiatore”, raccontato nel lungometraggio dai figli; l’ambasciatrice di Cuba raccontarci i segreti del capolavoro di Win Wenders “Buena Vista Social Club”; Anna Foglietta, Luisa Morgantini e il presidente della comunità Palestinese di Roma e Del Lazio Yousef Salman presentare il film premio Oscar “No Other Land”; L’ambasciatrice del Nicaragua e Fabrizio Casari portare un film unico “Sotto Tiro”. Vedere il capolavoro “Dogman” in versione Director’s Cut raccontato da Matteo Garrone e Marcello Fonte. Il 19 luglio l’evento commemorativo di una delle più grandi tragedie della nostra città, il bombardamento di San Lorenzo, raccontato in uno spettacolo unico, per il quartiere di Roma mai domo e sempre pronto alla riscossa. Ed ancora il ricordo del Maestro Gigi Magni con “Nell’anno del Signore” e Paolo Virzì e Thony che ci racconteranno “Tutti i Santi Giorni”.

In questa piazza oltre le storie troveremo la musica e la libertà di incontrarci tutte le sere SEMPRE e solo ad ingresso gratuito.

San Lorenzo Festival é organizzato in collaborazione con diverse realtà che hanno un comune denominatore, combattere contro l’estinzione della cultura, ed ecco la comunità di @scomodo, uno dei più importanti progetti Under 30 in Italia, che riesce ancora stampare e scrivere parole che hanno necessità di esistere; @hollywoodroma forse l’ultima (o una delle ultime) Videoteca della capitale, ultimo baluardo ed archivio della memoria audiovisiva; ecco @habicura che ha strappato negli anni dall’abbandono questo angolo di città ed è ancora qui a farlo sopravvivere.

Ci vediamo qui dal 10 luglio al 31 ottobre. Insieme possiamo.