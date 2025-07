Agenzia dogane e monopoli, Alesse a Cagliari per i risultati della Direzione Sardegna

10 luglio 2025 a

Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), Roberto Alesse, è in missione a Cagliari in occasione della presentazione delle attività della Direzione territoriale Sardegna del triennio 2022-2024.

All’Aeroporto Elmas ‘Mario Mameli’, Alesse ha incontrato il personale della Sezione Operativa Territoriale (SOT). Successivamente, presso la sala conferenze del Business Center dell’Aeroporto, il Direttore dell’Agenzia è intervenuto alla presentazione, da parte del Direttore Territoriale Gianluigi D’Urso, dei risultati conseguiti dagli uffici ADM nell’Isola.

La Direzione territoriale Sardegna ha raggiunto, infatti, nel 2025, il traguardo dei tre anni dalla sua attivazione e si appresta a intraprendere, nei prossimi mesi, una riorganizzazione operativa delle proprie strutture locali e territoriali. Inoltre, grazie alla stagione concorsuale inaugurata dal Direttore Alesse, la Direzione ha visto crescere il proprio personale di circa il 24% e ciò le ha consentito d’incrementare il numero delle operazioni antifrode e di consolidarsi come fondamentale presidio di legalità a tutto vantaggio dei cittadini, degli operatori economici e dell’economia sarda. Grazie a un organico rinnovato e potenziato da nuove professionalità è stato, tra l’altro, possibile intensificare l’attività di vigilanza presso i confini di sua competenza. Il numero complessivo dei controlli doganali è aumentato, sia per i passeggeri, che per l’attività relativa ai container, e il numero dei verbali antifrode è cresciuto dai 286 del 2022 agli 849 del 2024. Sempre lo scorso anno, inoltre, negli aeroporti sardi sono state effettuate a favore dei viaggiatori con residenza extra Ue oltre 6400 operazioni tax free, un dato in aumento rispetto al passato che si traduce in un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro.

“Ogni territorio va messo nelle condizioni di esercitare al meglio le proprie funzioni istituzionali. La Sardegna, per la complessità degli assetti logistici, per la specificità delle dinamiche produttive e per la necessità di garantire una presenza capillare dello Stato, meritava una Direzione autonoma che, grazie all’ottimo lavoro svolto, rappresenta un presidio strategico per il sistema Paese. La Sardegna è diventata, inoltre, un laboratorio di sperimentazione e innovazione. Ad esempio, l’Ufficio di Cagliari ha assunto un ruolo centrale nell’introduzione di strumenti tecnologici avanzati, applicati al controllo delle accise sulle filiere energetiche. Grazie a laboratori chimici altamente specializzati e all’adozione del sistema informatizzato INFOIL, è stato possibile ottimizzare i flussi logistici e l’attività regolatoria del comparto. La mia presenza oggi vuole, dunque, rappresentare un riconoscimento istituzionale a una realtà territoriale che, in questi anni, ha saputo distinguersi per impegno, competenza e senso delle istituzioni” ha spiegato Alesse che ha, poi, incontrato dirigenti e personale.

Il Direttore ha, inoltre, visitato l’Ufficio delle Dogane di Cagliari e l’Ufficio Monopoli Sardegna. Nell’ambito dei Monopoli, infatti, è attualmente in corso un importante progetto di digitalizzazione di tutti i titoli autorizzatori e concessori, e relativi procedimenti amministrativi, del settore tabacchi. Si tratta di una significativa innovazione, che permetterà il dialogo tra il Portale dedicato ai tabaccai e i sistemi gestionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (SIGER e altri).