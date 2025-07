Ischia Global Fest 2025: il Festival dell'Industria e dei Giovani

06 luglio 2025 a

Centoventi star in arrivo, 180 titoli e proiezioni gratuite nei luoghi più suggestivi di Ischia: con una 23esima edizione dedicata ai temi del dialogo tra i popoli, del rispetto e della solidarietà torna il Global Film & Music Festival dal 6 al 13 luglio 2025, con Hollywood protagonista.

Organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia il festival prodotto da Pascal Vicedomini è promosso il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania con il patrocinio del Ministero del Turismo e la partecipazione di ENIT insieme a Givova, Rainbow e Caremar.

180 titoli, con ingresso libero al pubblico, tra anteprime e proiezioni speciali al Cinema Excelsior di Ischia Porto e al delle Vittorie di Forio, nelle piazze di Casamicciola e di Lacco Ameno e sulle Piattaforme Mymovies.it e Eventive.org

GLI OSPITI

Tra le oltre 120 star in arrivo nel golfo di Napoli: Chairperson è la regista americana Catherine Hardwicke (Twilight), per i giovani talenti c'è il maestro irlandese Jim Sheridan, colonne del festival sono da sempre Franco Nero e Trudie Styler ai premi Oscar Bille August, Nick Vallelonga, Alessandro Bertolazzi, lo scenografo Crispian Sallis (già candidato ben tre volte all’Oscar); i registi John Maclean (UK), Benjamin Tomson, Kayla Tabish, Craig Cockerill, Dito Montiel Mike Hatton, Ziad H. Hamzeh (USA), Mohamed Karim (Egt), Mauro Borrelli, Gianluca Ansanelli, Franco Amurri, , Igor Righetti, Cinzia Th Torrini, Carlo Luglio e Paolo Licata e Dario D’Ambrosi anima del Teatro Patologico, Pierpaolo Farina. Gli attori e produttori Dessy Tenekedjieva (Bul), Paul Sloan e Nick Liam Heaney (USA), Daise Amaral (Bra), Federica Luna Vincenti e Giovanni Esposito; gli attori Steven Bauer, Gary Stretch e Mike Markoff (USA), Lina Sastri, Francesco Di Leva col figlio Mario, Peppe Lanzetta, Lorenzo De Moor, Corrado Fortuna, Vincent Riotta (UK), Moustapha Mbengue (Sen), Gilles Rocca, alle attrici Karla Sofia Gascon (Spa - candidata all’Oscar per il film “Emilia Perez”), Ella Rae Smith (UK) Catherine Kozumel, Martina Scrinzi (protagonista di Vermiglio), Donatella Finocchiaro, Susy del Giudice e Marianna Mercurio. E ancora, gli attori Antonia Fotaras, Emanuele Propizio, Edoardo Costa, Mattia Carrano (Prisma), Filippo de Carli (Maschi veri), Mariam Battistelli (Opera star), Aurelio Amato, Alex Belli e Delia Duran, Graziano Scarabicchi, Luca Riemma, Martina Marotta e Daly Kalala, Joseph Camilleri

Tra i produttori - il leggendario Jamie Marshall, Heidi Jo Markell, Asko Akopyan, Edward Walson, Christine Handy, Seth Michaels e Sara Sometti, insieme ad Aurelio De Laurentiiis (FilmAuro), Nicola Claudio (Rai Cinema), Agostino Saccà (Pepito), Iginio Straffi (Rainbow), Maria Pia Ammirati (Rai Fiction), Alessandro Salem (Medusa), Andrea e Alessandro Cannavale (Run Film), Camilla Tempera, Daniele Gramiccia (Bic Production). E poi Rosalba Giugni (Mare Vivo); gli agenti Gianni Chiffi, Consuelo De Andreiis, Daniele Orazi e Paolo Fidemi; i casting director Teresa Razzauti e Armando Pizzuti; gli stilisti e costumisti Melissa Odabash e Jamal Taslaq.

Per la musica - Phil Palmer, Jean Michel Byron, Sarah Harrar, Ste, Ciribiribin Swing Orchestra i classici Francesco Merola, Ciccio Merolla, Erminio Sinni, Nicole Slack Jones, Moreno Conficconi e la Paradise Band, Vera Dragone e la Ellington Jazz Orchestra, Francesco Somma e gli Spillenzia, Coky Ricciolino.

Per l’Impegno Umanitario premiati Dario D’Ambrosi e il Teatro Patologico e Glelany Cavalcante (modella, filantropa)

Premi Oscar, star del cinema e protagonisti della scena italiana, tornano dal vivo ad incontrare il pubblico per celebrare come ogni estate l'Ischia Global Film & Music Festival, dal 6 al 13 luglio 2025, la 23esima edizione dell'atteso evento dell’estate dello showbiz che rinnova, dall'Italia della rinascita artistica, il dialogo con l’industria dell’entertainment globale e quest’anno propone un Social Forum nel segno del dialogo tra i popoli, per favorire la pace, nel rispetto delle minoranze, dell’ambiente e contro ogni forma di bullismo e prevaricazione.

Come nella tradizione avviata nel 2003, ricco di cinema ed eventi musicali il festival che porta il gotha dello spettacolo e del costume sull’Isola verde e che ne ha rilanciato l'immagine di destinazione amata dalle Star, propone oltre 200 proiezioni (selezionate tra le oltre 1400 che hanno fatto richiesta di ammissione attraverso la piattaforma Filmfreeway.com) tutte gratuite tra anteprime, rassegne e serate speciali, sia nelle sale cinematografiche dell’Isola Verde che con film fruibili sulle piattaforme Mymovies.it e l'americana Eventive.org.

L’happening, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente onorario Tony Renis) e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Givova, Rainbow, Caremar.

Cinema: Pace e Rispetto Vs. Bullismo e Prevaricazione - Presieduto dalla produttrice Trudie Styler è l’atteso focus del Social Cinema Forum di Ischia che come per il passato dedicherà ampio spazio anche alla discussione sui Diritti Civili ed Eco-Sostenibilità

PASCAL VICEDOMINI, fondatore e produttore: "La 23ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival avviene nel corso di un’estate molto particolare per l’intera umanità. I conflitti che tengono in allerta il mondo, unitamente a tanti altri fatti critici, lasciano poco spazio alla celebrazione dei talenti e delle opere cinematografiche e musicali. Eppure l’industria dello spettacolo deve andare avanti con determinazione per contribuire a promuovere la pace e soprattutto la cultura che risulta essere tra i deterrenti più efficaci per placare ogni genere di dissidio.

Dal 2003 insieme alla famiglia Carriero, a Tony Renis, Franco Nero, alle compiante Lina Wertmuller e Marina Cicogna e successivamente ad Aurelio de Laurentiis, Sting e Trudie Styler portiamo avanti un progetto-evento a beneficio del talento di tanti giovani nel mito dei Maestri che hanno contribuito a scrivere la storia dello showbiz globale. Un happening col sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, unitamente, quest’anno, al ministero del Turismo e all’Enit che ne condividono valori e strategie che saltano le eccellenze dell’Isola verde e con essa dell’intera Penisola.

Nel 2003 iniziammo il festival Ischia Global con l’intento di restituire all’Isola la centralità nella mappa del jet-set internazionale. I risultati sono addirittura superiori rispetto alle aspettative iniziali. Oggi Ischia è un’isola trendy e molti produttori ed artisti guardano alle meravigliose scenografie naturali con interesse per realizzarvi opere cinematografiche e audiovisive in genere. Ischia e le sue accoglienti strutture turistiche ed enogastronomiche sono nell’immaginario di ogni turista. Non solo dei billionaires che vi approdano con mega yacht, bensì di tanti cittadini del mondo che grazie al nostro piccolo grande festival si sono imbattuti in una terra ed in una popolazione sempre coinvolgenti col sorriso e con la gentilezza che si confà ad una terra d’accoglienza. I risultati ottenuti sono ormai sotto gli occhi di tutti e non è affatto azzardato considerare Ischia Global Film & Music Festival l’evento che fa da ponte tra il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Tutto ciò, malgrado le scarse risorse che hanno sempre condizionato la manifestazione. Tanto più oggi in un momento critico della società internazionale. Tutti parlano ora dell’intelligenza artificiale quando noi a Ischia lo facciamo già da tre anni attraverso il ragionamento di ogni genere di professionista del settore cinematografico e audiovisivo. Oggi le priorità sono invece altre ovvero quello di promuovere la solidarietà verso chi ha bisogno e soprattutto rispetto per ogni genere umano contro bullismo e prevaricazione. Sono temi forti che si possono e si devono affrontare anche in un luogo splendido in riva al mare e magari a tavola. La vita è un valore prezioso ed il dialogo per migliorare la qualità dell’esistenza di tanti individui, è una priorità per ogni essere che vuol dare un senso alla propria persona. Divertitevi ma trovate il tempo anche per riflettere sui veri valori della vita".

I Film

Il programma dei film quest’anno è più ricco che mai con circa 180 titoli, con ingresso gratuito per il pubblico, tra anteprime e proiezioni speciali al Cinema Delle Vittorie di Forio e al Cinema Excelsior di Ischia Porto; in Piazza Marina a Casamicciola Terme e in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno; e sulle Piattaforme Mymovies.it e Eventive.org

Sono 68 lungometraggi, 26 documentari e 86 cortometraggi, in anteprima e in rassegna, in concorso e non, provenienti da circa 40 paesi del mondo. Tra le anteprime europee: CONSPIRACY OF FEAR, thriller distopico di Kayla Tabish con Steven Bauer e Malcom McDowell; DEAD MONEY di Luc Walpoth con Emile Hirsch, prodotto da Seth Michaels e Sara Sometti; WHISPER BREACH di Craig Cockerill, film sull’intelligenza artificiale con Mike Markoff; THE LAST SUPPER di Mario Borrelli, film drammatico biblico americano sugli ultimi giorni di Gesù Cristo; HELLO BEAUTIFUL di Ziad H Hamzeh scritto da Christine Handy e basatosulla storia vera della sceneggiatrice colpita da un cancro al seno.

Debuttano in Italia i film: TORNADO action drama di John Maclean con Tim Roth; il tedesco SMELL OF BURNT MILK, opera prima della giovane regista tedesca Justine Bauer che guarda alla vita quotidiana di una piccola fattoria agricola tedesca quasi tutta al femminile.

Per la prima volta sullo schermo: la commedia brasiliana PAZZI AMORI LIQUIDI di Alexandre Avancini, girato a Maratea, con Edoardo Costa e Daise Amaral. Insieme a: il cinese OTHER SIDE OF MONLAM RIVER di Detsa Kyi, Favola di mitologie tibetane e racconto di formazione.

Dall’Italia, in anteprima sul grande schermo, il film EVEN di Giulio Ancora con Massimo Bonetti, Marco Cocci, Simona Cavallari, Romina Mondello, Ernesto MAHIEUX, Serra YILMAZ, Paola Barale.

Proiezioni speciali: ANOTHER SIMPLE FAVOR di Paul Feig che presenterà il suo ultimo film nella serata inaugurale nel cinema all’aperto a Lacco Ameno; DEVIL’S PLAY di Ben Charles Edwards con Mickey Rourke e Gary Stretch.

Omaggio a Peppino di Capri con la proiezione del film tv a lui dedicato e diretto da Cinzia Th Torrini, CHAMPAGNE. E ancora titoli top internazionali come i vincitori Oscar ANORA di Sean Baker, LA STANZA ACCANTO di Pedro Almodovar, GIURATO NUMERO 2 di Clint Eastwood, CONCLAVE di Edward Berger, WICKED di Jon M. Chu insieme a LA TRAMA FENICIA di Wes Anderson, F1 di Joseph Kosinski, THE ACCOUNTANT 2 di Gavin O’Connor, I PECCATORI di Ryan Coogler, IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA GUERRA DEI ROHIRRIM di Kenji Kamiyama, HERE di Robert Zemeckis, “WONKA” di Paul King. Rassegna delle principali opere italiane dell’ultima stagione come il campione di incassi IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri sul tema del bullismo. E ancora: DIAMANTI di Ferzan Ozpetek, FAMILIA di Francesco Costabile (vincitore del David per l’attore non protagonista Francesco Di Leva), NOTTEFONDA di Giuseppe Miale di Mauro, GLORIA! Di Margherita Vicario, SULLA TERRA LEGGERI di Sara Fgaier, MANI NUDE di Mauro Mancini, HO VISTO UN RE di Giorgia Farina, MUORI DI LEI di Stefano Sardo, CRIATURE di Cecile Allegra, MALAMORE di Francesca Schirru, UNA FIGLIA di Ivano De Matteo, LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano, U.S. PALMESE dei Manetti Bros, PATERNAL LEAVE di Alissa Jung, L'AMORE, IN TEORIA di Luca Lucini, IL NIBBIO di Alessandro Tonda, LE ASSAGGIATRICI di Silvio Soldini, GIOCO PERICOLOSO di Lucio Pellegrini, IO SONO LA FINE DEL MONDO di Gennaro Nunziante, HEY JOE di Claudio Giovannesi, NON SONO QUELLO CHE SONO di Edoardo Leo, NONOSTANTE di Valerio Mastandrea, IO SONO UN PO' MATTO E TU? prodotto dal Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi.

Le commedie: UNA TERAPIA DI GRUPPO di Paolo Costella, 10 GIORNI CON I SUOI di Alessandro Genovesi, NERO di Giovanni Esposito. E ancora: UNA FOTTUTA BUGIA di Gianluca Ansanelli, FUORI SCUOLA di Mario Spinocchio, FANUM - OMBRE DAL PASSATO di Iris Gaeta, L'ULTIMA SFIDA di Antonio Silvestre, L'AMORE CHE HO di Paolo Licata, biopic sulla figura di Rosa Balistrieri, leggenda della canzone popolare Molto ricca la sezione documentari: ALBERTO SORDI SECRET di Igor Righetti, un viaggio nella vita privata del grande attore, tra ricordi di famiglia, testimonianze inedite e ricostruzioni filmiche dell’infanzia e adolescenza; IL RE DI NAPOLI - STORIA E LEGGENDA DI MARIO MEROLA su uno degli interpreti più noti della canzone classica napoletana; DADAPOLIS di Carlo Luglio, un viaggio visivo e sonoro attraverso Napoli, raccontata da circa 60 artisti e intellettuali; MUSICANTI CON LA PIANOLA di Matteo Malatesta, che ripercorre gli oltre 25 anni di carriera di Pivio e Aldo De Scalzi, tra gli autori più importanti delle colonne sonore degli ultimi 20 anni e vincitori di 3 David di Donatello; ART. 27, COMMA 3 di Giovanni Meola, videodiario su un laboratorio di teatro in un carcere nato da un progetto sulla consapevolezza dell'esistenza dell’Articolo 27, comma 3 della Costituzione Italiana (che recita ‘Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’); OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi, che esplora in profondità il delicato tema della salute mentale nei giovani; BERLINGUER. A LOVE STORY di Pierpaolo Farina, che ricostruisce la vicenda umana e politica di Enrico Berlinguer; GIGI MIRACOL di Luigi Antoniol, ritratto dell’artista girovago di 69 anni che ha fatto della sua vita un’opera d’arte; SHARK PREYED di Marco Spinelli, girato tra Spagna e Italia, che racconta che racconta chi sono davvero gli squali e come la pesca ne minaccia la sopravvivenza.

Insieme agli internazionali: il brasiliano OROBORO (anteprima mondiale) di Pablo Lobato che racconta il potere nell'arte nell'educazione dei giovani studenti; l’americano CALAMITY & MERCY (anteprima italiana) di Daniel W Smith, viaggio fisico ed emotivo di rifugiati ucraini che scappano dai i loro paesi d'origine e verso la Germania; una coproduzione Venezuela-Bolivia ALÍ PRIMERA di Daniel Yegres Richard, biopic sul cantautore militante venezuelano. In proiezione all’Ischia Global anche opere di talenti locali: OLTRE ISCHIA di Luca Ciriello, su alcuni personaggi dell'isola d'Ischia che vivono fuori dall'ordinario, un progetto nato dal laboratorio di documentario partecipativo, per un progetto nazionale (Cinema e Immagini per la Scuola), voluto da MIM e MIC; IL FUOCO DI SANTA LUCIA di Eduardo Cocciardo, dedicato all'antica devozione di Forio d'Ischia per Santa Lucia, la martire siracusana, e ad uno dei personaggi più significativi della cultura popolare foriana, il compianto Salvatore Mattera, detto "Malvisiello"; GLI EREDI DEL FUOCO di Boris Molinaro, patrocinato da WWF ITALIA e coprodotto da Fondazione Campania Film Commission, girato dal regista ischitano quasi tutto nei boschi dell'Epomeo, molto legato all'identità dei luoghi. Infine, la sezione dei cortometraggi, tra i quali segnaliamo ARIA di di Federica Belletti con Pauline Chalamet; SHARING IS CARING di Vincenzo Mauro con Vincenzo Nemolato; QUANDO VORRAI di Giulia Di Battista, sul tema dell’infanzia, realizzato con il sostegno di MiC e SIAE; LA BUONA CONDOTTA di Francesco Gheghi; QUELLO CHE NON TI HO DETTO di Flavio e Massimo Bulgarelli con Giorgio Colangeli; l’animazione IL FANTASMA DI CARTA di Fulvio Davide Ricca; GOODBYE PIG di Roberta Palmieri, realizzato da un team tutto al femminile, nato all’interno del programma Becoming Maestre, un’iniziativa di formazione e promozione delle donne nel cinema, sostenuto da Netflix Italia e dall’Accademia del Cinema Italiano | David di Donatello; il francese DÉTOUR di Christophe D'Esposti; MEDLEY, cortometraggio di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis nato in occasione delle celebrazioni per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato, con Mariano Rigillo; DÏÀTRIBA di Enrico Iannaccone con Simone Borrelli. E tanti altri.