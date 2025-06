I bambini invisibili: scoperti in un cascinale, mai registrati, mai andati a scuola

27 giugno 2025 a

Vivevano nascosti tra le colline torinesi, in un cascinale abbandonato, senza documenti, senza scuola, senza un’esistenza ufficiale. Due fratellini di 6 e 9 anni, nati e registrati in Germania, sono stati trovati dai carabinieri in condizioni igieniche drammatiche: indossavano entrambi il pannolino e non sapevano leggere né scrivere. Per lo stato italiano, non erano mai esistiti.

Con loro vivevano i genitori, due cittadini olandesi. Il padre, 54 anni, scultore residente in Italia da almeno tre anni; la madre, 38 anni, senza fissa dimora. L’uomo ha sostenuto che i figli fossero arrivati da poco e ricevessero un’istruzione parentale. Ma la realtà smentiva ogni parola: nessuna iscrizione scolastica, nessuna pratica anagrafica, nessuna traccia ufficiale.

Secondo le indagini, il padre aveva sviluppato dal 2020 una forte ossessione per i virus, temendo complotti legati alla creazione di agenti patogeni in laboratorio. Da allora, i bambini sarebbero rimasti chiusi in casa, completamente isolati dal mondo. A scoprire la loro presenza sono stati i carabinieri, intervenuti per notificare uno sgombero disposto dalla sindaca di Lauriano, Mara Baccolla, dopo l’alluvione del mese scorso. Il cascinale era fatiscente, sporco di fango, inadatto a chiunque – tanto più a due bambini in età scolare.

Il Tribunale per minorenni di Torino ha subito disposto l’allontanamento dei piccoli dai genitori, giudicati inadeguati. Ora i bambini si trovano in una comunità protetta, seguiti dal Consorzio intercomunale dei servizi sociali (Ciss), in attesa di essere accolti da una famiglia affidataria. La procura minorile ha inoltre avviato la procedura per dichiararne l’adottabilità. «È una vicenda molto delicata – ha dichiarato la sindaca Baccolla –. La priorità ora è che questi bambini possano ritrovare serenità ed equilibrio».