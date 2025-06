Giornata del Veterano, Ten. Col. Paglia: “Partecipare alla staffetta podistica JFC Nato, atto di civiltà”

18 giugno 2025 a

“Ho partecipato, con una rappresentanza del Gspd, con grande piacere alla staffetta podistica di 24 ore in occasione della Giornata del Veterano che si è svolta presso la pista del JFC NATO a Napoli. E’ dal 2021 che il contingente francese del JFC di Napoli insieme alla comunità tedesca e italiana, organizza nel mese di giugno, un evento a sostegno dei militari che sono stati feriti in operazioni o per assistere le famiglie in lutto di coloro che hanno dato l'ultimo sacrificio, noto come “24h - courir pour eux”. Questo evento consiste in una raccolta di donazioni a favore dei soldati francesi feriti ed è aperta a tutto il personale militare e civile del JFC, comprese le loro famiglie, che possono correre o camminare, con o senza bambini, con o senza cani, tutte le volte che vogliono o possono senza limiti di tempo. Abbiamo avuto modo di parlare con i veterani presenti e loro, a differenza nostra, non hanno la possibilità di rientrare in servizio una volta persa la propria efficienza fisica e psichica. Ancora una volta sottolineo il merito che ha la nostra Nazione nell’aver dato a ciascuno di noi l’opportunità di continuare ad indossar l’Uniforme e ritengo che partecipare a questi eventi sia un atto di civiltà. Ogni azione che ricordi il sacrificio dei nostri Uomini e Donne in vada promozionata e supportata sempre.” Lo ha dichiarato il Ten. Col. MOVM Gianfranco Paglia a margine dell’evento.