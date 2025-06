Space economy, l'Italia indica all'Europa la rotta per lo spazio

Marco Panella 12 giugno 2025 a

L’Italia dello Spazio fa un passo in avanti, anzi, in alto. Si è concluso con l’approvazione da parte del Senato l’iter parlamentare della legge “Disposizioni in materia di economia dello spazio, strumento innovativo che definisce il perimetro di regole e certezze sulle quali dispiegare lo sviluppo della space economy italiana. Strumento indispensabile in un’epoca che vede uno Spazio sempre più affollato diventare dominio di competizione non più solo tra Stati, ma anche con e tra privati.

“L’Italia indica all’Europa la rotta per lo spazio “Siamo il primo Paese ad aver adottato una legge quadro sulla Space Economy. Una scelta lungimirante che ci pone all’avanguardia nell’elaborazione di una governance moderna ed efficace per le attività spaziali e che rafforza la nostra sovranità tecnologica, proiettando il nostro sistema industriale nel futuro. Ringrazio il Parlamento per il lavoro proficuo svolto insieme, con responsabilità ed efficacia” ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso, autorità delegata alle politiche spaziali.

Nell’innovare il quadro normativo, la legge affida nuovi compiti e responsabilità all’Agenzia Spaziale Italiana. Per il presidente Teodoro Valente “Le nuove norme avranno un determinante impatto positivo sulle attività spaziali, confermando e ampliando i compiti dell'ASI nel settore aerospaziale e affidano all’Agenzia un ruolo di garante per lo sviluppo regolato, sostenibile e allineato con le priorità strategiche del Paese. La legge conferisce all’Agenzia Spaziale Italiana il compito di autorità nazionale per la regolazione tecnica delle attività spaziali con poteri di autorizzazione, vigilanza e sanzione. Si riempie, in questo modo, il vuoto normativo riguardante la regolamentazione delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività spaziali".

La nuova legge segna quindi un passaggio epocale e dota l’Italia di un quadro normativo all’avanguardia che permetterà all’intero ecosistema nazionale dello Spazio - industria, pmi, start-up e ricerca - di confermare una leadership strategica internazionale. Una buona legge, peraltro innovativa a livello europeo, è un ottimo punto di partenza. Ora c’è da fare il resto: sostenere una cultura dello spazio, promuovere la ricerca e il tessuto industriale, declinare le ricadute terrestri delle attività spaziali in orbita bassa e il trasferimento tecnologico, competere nel quadro internazionale con la capacità di tessere alleanze da protagonisti.